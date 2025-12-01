Ziua Națională a României, sărbătorită la Seul. Oamenii au făcut o horă pe stradă și au mâncat sarmale

În cartierul Hongdae din Seul, cunoscut pentru atmosfera sa vibrantă, au răsunat melodii românești, iar limba noastră s-a făcut auzită peste tot.

Alina, o româncă stabilită de câțiva ani în Coreea de Sud, își propune ca tradițiile și cultura românească să ajungă la cât mai mulți localnici, motiv pentru care, în fiecare an, organizează un eveniment dedicat Zilei Naționale a României.

Alina Park - româncă stabilită în Coreea de Sud: „Bună ziua, dragi români. Ne-am adunat azi aici pentru a sărbători Ziua Națională a României cu dor de casă și cu inima către România. Ne aflăm în Coreea de Sud unde am organizat acest eveniment frumos pentru a le arăta tuturor coreenilor cât de frumoase sunt tradițiile noastre".

Împreună cu alte tinere, a pregătit sarmale și, din donațiile strânse, a reușit să aducă acolo produse românești autentice astfel încât coreenii să se poată bucura de gusturile tradiționale ale bucătăriei românești. De pe masa festivă nu au lipsit zacusca și pălinca.

Un coreean a interpretat melodii la nai, iar pe stradă s-a încins chiar și o horă.

