Cazuri de lepră în Cluj-Napoca și în Croația. Apelul public al prefectului de Cluj și sfaturile medicilor

15-12-2025 | 19:17
Autoritățile au anunțat că un caz de lepră a fost confirmat și în Croația. La noi, se desfășoară ancheta epidemiologică de la Cluj.

autor
Alexandra Clej

Cele două paciente confirmate au un tratament de lungă durată, iar cele două internate pentru monitorizare vor primi și ele preventiv o doză de tratament, după ce au intrat în contact timp îndelungat.

De sâmbătă, de când au fost internate și cele două femei din Asia, care au petrecut mult timp alături de surorile diagnosticate cu lepră, medicii le-au supus mai multor investigații amănunțite. Mâine vor avea rezultatele și vor ști dacă sunt infectate. Până atunci, le vor administra preventiv o doză de antibiotic recomandat de Organizația Mondială a Sănătății pentru persoanele care au avut contact prelungit cu pacienți infectați.

Corespondent Știrile ProTV: „Medicii de aici, de la Spitalul de Boli Infecțioase, ne-au transmis că astăzi pacientele au fost evaluate din punct de vedere neurologic, și asta pentru că această boală poate afecta și sistemul nervos. Zilele trecute au fost supuse și unei examinări detaliate a pielii”.

Starea celor două surori deja confirmate cu lepră rămâne stabilă, iar acestea răspund bine la tratament. Cele două lucrau la un salon de masaj din Cluj-Napoca.

Lepra
Încă un stat european a confirmat un caz de lepră. Guvernul pregătește reguli mai stricte

Direcția de Sănătate Publică subliniază faptul că sunt considerați contacți doar cei care au petrecut cel puțin 30 de ore pe săptămână, timp de trei luni consecutive, cu o persoană infectată.

Dr. Violeta Briciu, director medical Spitalul de Boli Infecțioase din Cluj: „Doar acele persoane care au fost contactate de Direcția de Sănătate Publică, pe acelea le evaluăm.”

Maria Forna, prefectul județului Cluj: „Aș vrea să fac apel la cetățenii județului Cluj, dar și cu preponderență la clienții acestui salon, în măsura în care observă anumite modificări în starea de sănătate, să se prezinte la Spitalul de Boli Infecțioase.”

Între timp, autoritățile din Croația au confirmat și ele un caz de lepră. Este vorba despre un muncitor din Nepal, stabilit acolo de aproximativ doi ani, împreună cu familia.

Irena Hrstić, ministrul Sănătății din Croația: „Acest caz privește un singur pacient, care a fost imediat identificat și ale cărui contacte au fost identificate și analizate epidemiologic. Totul a fost făcut conform protocolului.”

Una dintre cele două surori confirmate cu lepră în Cluj ar fi adus boala în România, după ce a fost în concediu acasă. Mama ei a primit același diagnostic în Bali, la sfârșitul lunii octombrie.

Discursul lui Ilie Bolojan la moţiunea de cenzură: ”Mi se pare cu adevărat periculoasă maniera în care vă raportaţi la apărarea ţării”

