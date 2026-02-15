Locatarii au reușit să iasă la timp din clădire, așa că nimeni nu a fost rănit. O femeie a avut însă nevoie de îngriji medicale, după un atac de panică.

Incendiul ar fi pornit de la o baterie externă, iar explozia a fost provocată de o butelie de camping, pe care proprietarul o ținea în mașină, spun pompierii.

Explozia puternică a zguduit întreaga clădire, în jurul orei 15. Locatarii au observat apoi că mașina parcată în curtea blocului era învăluită în flăcări și au sunat la 112.

Vecin: ”A luat foc și de la duba respectivă s-a extins la clădire, focul era destul de mare cam până pe la etajul 1-2 ajungea și se auzeau ceva pocnituri”.

Pâna la sosirea pompierilor, locatarii au încercat să stingă singuri incendiul, dar nu au reușit. Flăcările puternice au cuprins balcoane de la etajele 1 și 2, iar geamul unui apartament s-a făcut țăndări. Mașina care a luat foc a fost distrusă aproape în totalitate.

O singură persoană a suferit un atac de panică

Locatar: ”Am ajuns într-un minut, atât am putut face, m-am băgat în mașina cealaltă și am tras-o ca altfel ardea și ea, soția stingea, eu eram deja la etajul 4 să aduc extinctorul celălat, dar nu avem ce sa fac”.

Vecin: ”A fost un fum grooos, parcă…. Era un nor mareee, s-a dus sus”.

O singură persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale, pentru atac de panică.

Andrei Biriș, purtător de cuvânt ISU Cluj: ”O femeie de 79 de ani a fost necesar sa primească îngrijiri medicale, din fericire, aceasta nu a suferit afecțiuni grave”.

Din primele informații, incendiul ar fi izbucnit de la o baterie externă, care s-a supraîncălzit. Potrivit pompierilor, în interiorul mașinii se afla și o butelie mică, pe care proprietarul o folosea la camping, iar aceasta a explodat.