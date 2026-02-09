Potrivit ISU Dolj, Detaşamentul 1 de Pompieri Craiova a intervenit pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu produs în bucătăria unui apartament dintr-un bloc de pe strada Aleea Constantin Brâncuşi.

La faţa locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, precum şi un echipaj medical SMURD.

Apelanta, proprietara apartamentului, a anunţat că incendiul a izbucnit la hota din bucătărie.

Din cauza degajărilor mari de fum, opt persoane s-au autoevacuat.

Nu au fost înregistrate victime.