Un fum gros a învăluit zona. Trei ore s-au chinuit pompierii să stingă vâlvătaia care a pornit de pe câmpul din apropiere.

Alarma s-a dat imediat după ce stația de vulcanizare a luat foc. Norocul a făcut ca nimeni să nu fie în interior în acele clipe.

Proprietar depozit anvelope: „Mă bucur că eram afară. Oamenii ne-au zis că e foc în spate. Dacă nu vedeam, nu aveam șanse deloc.”

Vâlvătaia a cuprins și anvelopele depozitate în curte. Cei care tranzitau DN 1 au văzut fumul gros care s-a ridicat. Pericolul a fost mare și pentru că, în apropiere, se află o benzinărie. Așa că polițiștii au oprit traficul în zonă.

Andreea Ștefan, purtătorul de cuvânt al ISU Sibiu: „La fața locului au fost mobilizate 4 autospeciale de stingere, o autocisternă, de asemenea, au intervenit și pompierii din Tălmaciu și, de asemenea, a fost mobilizată și o ambulanță SMURD.”

Incendiul a pornit pe câmpul din apropiere și s-a extins.

Marius Grecu, primarul comunei Șelimbăr: „Cred că a pornit de la un foc deschis al vegetației. Odată cu venirea vremii bune, se întâmplă destul de des. Sper să identificăm persoanele responsabile.”

3 ore s-au luptat pompierii cu flăcările. Din fericire, nu au fost victime. Focul a distrus hala de aproximativ 200 de metri pătrați și sute de cauciucuri. Autoritățile fac în continuare cercetări.