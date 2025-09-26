Caviarul alb din România cucerește piețele internaționale. Delicatesa rară este mai scumpă și mai fină decât cel negru

Piscicultura din România începe să aducă pe piață una dintre cele mai rare delicatese din lume: caviarul alb. Se obține de la sturioni care suferă de o mutație genetică și este produs în cantități mici.

Drept urmare, aproape toată producția pleacă la export. Caviarul alb este mai dulce și mai fin decât cel obișnuit.

Cega albă, cel mai mic sturion, produce icre abia după șapte ani. În mediul natural, asemenea exemplare sunt foarte rare. Pescarii din Delta Dunării povestesc că întâlnirea cu un sturion care dă icre albe era considerată, în trecut, un eveniment neobișnuit.

Tudor Ionescu, Centrul de Biodiversitate Acvatică: „Aceste exemplare suferă de albinism. Albinismul este o condiție genetică ereditară prin care organismul nu mai secretă melanină, pigmentul care dă culoarea ochilor, tegumentului și, în cazul nostru, a caviarului."

Dar asta nu înseamnă nicidecum că icrele acestor pești sunt mai puțin valoroase. Dimpotrivă! Caviarul alb este de trei ori mai scump decât cel negru pentru că este mai fin și foarte cremos. Are o culoare asemănătoare untului atunci când este proaspăt preparat și devine auriu pe măsură ce se maturează.

La nivel global, caviarul alb înseamnă mai puțin de 1% din producția totală de icre negre. Cererea este mare, iar România încearcă să își facă loc pe această piață.

Deși prețul variază, în funcție de specia de sturion și de mărimea icrelor, în jur de 100 de grame de caviar alb costă peste 1500 de lei.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă icrele negre sunt considerate un lux, un superlativ al lor ar fi caviarul alb. Este un produs exclusivist care pleacă de aici, din România, în Londra, Dubai, Paris sau Singapore."

Floricel Dima, Directorul Institutului Piscicol Galați: „Interesul este din ce în ce mai mare, an de an.”

Reporter: „Sunt multe fermele care au preluat acest concept?”

Floricel Dima, Directorul Institutului Piscicol Galați: „La nivelul țării noastre avem undeva în jurul a 10 societăți."

Cei mai mari producători de caviar — inclusiv de caviar alb — rămân China, Iranul și Rusia.

