Nava avea la bord cinci membri ai echipajului, trei dintre aceştia fiind încă dispăruţi. Operaţiunea de căutare realută joi dimineaţă a fost sistată din cauza condiţiilor meteo.

Reprezentanţii companiei Midia Marine Terminal au arătat, joi, într-un comunicat de presă că sprijină, inclusiv cu echipa proprie de scafandri, autorităţilor implicate în misiunea de căutare şi recuperare a marinarilor dispăruţi în urma incidentului de miercuri. Operaţiunile sunt coordonate de Autoritatea Navală Română, prin Serviciul MRCC (Maritime Rescue Coordination Centre).

”Derularea operaţiunilor de recuperare depinde de condiţiile meteo şi de vizibilitate. În acord cu deciziile autorităţilor, compania aşteaptă reluarea operaţiunilor de recuperare a colegilor noştri”, au precizat aceştia.

Potrivit sursei citate, miercuri seară, în urma acţiunilor ample de căutare şi salvare desfăşurate de autorităţi şi companie, unul dintre cei patru colegi dispăruţi a fost reperat în epava remorcherului, fără semne vitale. El a fost adus la suprafaţă de scafandrii militari.

”Transmitem sincere condoleanţe familiilor îndoliate, colegilor şi tuturor celor afectaţi de această pierdere. Compania oferă tot sprijinul şi asistenţa necesare în aceste momente dificile şi face apel la respectarea dreptului la intimitate al tuturor celor implicaţi”, a adăugat compania.

Potrivit aceleiaşi surse, echipe specializate din cadrul companiei au început o investigaţie internă pentru a stabili cauzele producerii acestui incident.

”Orice informaţie relevantă va fi pusă la dispoziţia autorităţilor competente, cu care compania colaborează îndeaproape. Totodată, ne exprimăm recunoştinţa faţă de toate autorităţile implicate în operaţiunile de căutare şi salvare, pentru profesionalism şi sprijinul acordat”, au arătat reprezentanţii Midia Marine Terminal.

Remorcherul Astana, sub pavilion român, a fost construit în anul 2006 şi are următoarele caracteristici principale: lungime 26,09 m, lăţime 7,94 m, pescaj maxim 3,85 m, putere motor 2610 kW (3500 CP).

Nava s-a răsturnat şi s-a scufundat miercuri dimineaţă, la opt kilometri de Portul Midia.

”Nava tanc Amades se afla în drum spre terminalul Monbuoy, aflat la opt kilometri de Portul Midia. În asistenţă la această navă pentru derularea manevrei de acostare se afla remorcherul Astana, în pupa acesteia. La un moment dat, remorcherul Astana anunţă în staţia radio că motoarele principale ale navei s-au oprit şi nava a rămas fără propulsie. Pilotul aflat la bordul navei Amades a procedat la verificări şi a descoperit în bordul tribord al navei sale că remorcherul Astana era deja răsturnat pe bordul tribord, la aproximativ câţiva metri de pupa navei. Ulterior, din observaţiile pe care le-a făcut, în foarte scurt timp nava s-a întors cu chila în sus şi s-a scufundat în poziţie verticală”, a afirmat Adrian Stancu, directorul adjunct al Căpităniei Zonale Constanţa.

El a precizat că echipajul remorcherului era format din cinci cetăţeni români. Unul dintre ei a fost scos din apă şi predat echipajelor medicale, care i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu a putut fi salvat.

Ceilalţi patru au fost daţi dispăruţi, cu suspiciunea că au murit. Trupul unui al doilea marinar a fost găsit miercuri seară, de scafandrii Forţelor Navale, astfel că mai sunt căutaţi ceilalţi trei membri ai echipajului.