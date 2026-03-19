Ruda unui marinar acuză că remorcherul nu ar fi fost pregătit tehnic să asiste un petrolier de mari dimensiuni. Dar compania care opera nava a transmis că aceasta a mai participat la astfel de operațiuni și că ultima inspecție a avut-o în ianuarie. Autoritățile speră să poată relua vineri căutările.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Dimineață, la ora 9:00, operațiunea de căutare a celor trei marinari care încă nu au fost găsiți trebuia reluată. Dar nu a fost posibil.

Marius Roibu, director al centrului maritim de coordonare ANR: „Înrăutățirea vremii nu ne-a permis să continuăm acest demers.”

Corespondent PRO TV: „Pe litoral vântul suflă cu putere la rafală chiar și cu 65 de km pe oră, iar marea este foarte agitată. În larg unde se fac operațiunile de căutare valurile au peste doi metri, iar vizibilitatea este extrem de redusă”.

Scafandrii de la Forțele Navale Române au găsit, miercuri seară, remorcherul Astana la o adâncime de 26 de metri, pe fundul mării, cu chila în sus. Tot atunci a fost recuperat și trupul fostului fotbalist Sorin Tufan.

Familiile marinarilor au cerut explicații de la Autoritatea Navală Română.

Unchiul unui marinar: „Condițiile meteo sunt toate răspunsurile lor. După prognoza meteo se încearcă vineri”.

Ruda unuia dintre marinari susține că remorcherul nu ar fi avut un sistem de siguranță care permite eliberarea rapidă a parâmei în caz de pericol.

Marius Duță, vărul unui marinar: „În caz de se întinde parâma trebuie eliberat de urgență pentru că nu ai timp să acționezi, ei s-au răsturnat în cinci secunde. Prima conexiune între Astana și vapor a fost lăsați-o mai ușor că ne dați la fund și după câteva secunde s-au oprit motoarele și erau deja la fund. Am aflat de la niște scafandri”.

Reprezentanții companiei care opera remoercherul au transmis că acesta a fost implicat în sute de astfel de operațiuni, inclusiv în asistența tancurilor petroliere de mare tonaj. A avut ultima inspecție pe 16 ianuarie.

În septembrie anul trecut a fost verificat și de Autoritatea Navală Română și toate elementele mecanice și tehnice au fost certificate de autoritățile competente. Când s-a scufundat remorcherul, pe mare era furtună de gradul 3.

Rafalele de vânt atingeau aproximativ 70 de kilometri pe oră, iar valurile se înălțau la trei metri. Când parama cu care era prins remorcherul de petrolier s-a întins, l-a împins și l-a culcat pe dreapta. Curenții și vântul au dus apoi epava pe fundul mării. Nava a fost găsită la aproximativ 500 de metri spre nord-est față de locul scufundării.

Ovidiu Cupșa, expert maritim: „În momentul în care începe să se umple cu apă fiecare compartiment se umple la un anumit moment nu se umplu toate în același timp asta produce o rezervă de flotabilitate iar când ajunge în masa apei bineînțeles că curenții valurile o duc în direcția în care se mișca natural. " Viorel Teliceanu, prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța: „Urmează să se efectueze cerectări pentru lămurirea întregii situații de fapt dacă e cazul să intervină tragerea la răspundere penală a unei persoane."

Echipajul navei ASTANA era format din cinci marinari români. Claudiu Safar a fost recuperat primul, dar tot nu a putut fi salvat.

Căpitanul navei, Sorin Tufan, a fost găsit într-una dintre cabine. Ceilalți sunt dați dispăruți. Cel mai tânăr marinar din echipaj, Sebastian, în vârstă de 26 de ani avea nuntă în toamnă. Colegul lui, Petrică este tatăl unui băiețel de 5 ani. Iar Ștefan era comandantul navei.