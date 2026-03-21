Potrivit sursei citate, vor avea loc noi operaţiuni de căutare a persoanelor dispărute în urma incidentului naval produs miercuri.

Şalupa rapidă de intervenţie pentru scafandri "JUPITER" - 107, cu o echipă formată din 15 scafandri militari la bord, s-a deplasat deja în zona în care este scufundată nava.

De asemenea, personal cu echipamente specifice din cadrul structurilor Centrului 39 Scafandri, precum şi o ambulanţă a Grupului de Sprijin al Forţelor Navale "Ovidius", au fost alocate în portul Midia.

Miercuri, militarii Centrului 39 Scafandri, care au intervenit cu o navă pentru scafandri şi o şalupă rapidă, au identificat remorcherul scufundat la aproximativ cinci mile marine de portul Midia şi la 26 de metri adâncime. Ulterior, echipele de scafandri militari au reuşit să recupereze de la bordul navei corpul uneia dintre victimele implicate în incident. Acesta a fost transportat în portul militar Constanţa şi a fost predat autorităţilor pentru soluţionarea cazului.

Remorcherul "Astana", sub pavilion românesc, a fost construit în anul 2006 şi are următoarele caracteristici principale: lungimea - 26,09 metri, lăţimea - 7,94 metri, pescajul maxim - 3,85 metri, puterea motorului - 2610 kW (3500 CP). În momentul incidentului, miercuri dimineaţă, la bordul remorcherului se aflau cinci persoane. Primul marinar a fost recuperat şi scos la mal imediat după producerea accidentului, manevrele de resuscitare a acestuia, făcute de echipajele medicale, fiind zadarnice. Celelalte trei persoane sunt în continuare dispărute.

