Majoritatea străinilor înregistrați legal sunt din Nepal, Turcia şi Sri Lanka.

25.837 de permise de ședere au fost emise pentru şedere temporară, dintre care 19.767 pentru angajare în muncă, iar 1.673 pentru şedere pe termen lung.

„În anul 2025, poliţiştii de imigrări din Bucureşti au gestionat situaţia juridică a 144.525 de persoane. Dintre acestea, 102.333 au fost cetăţeni din state terţe, cei mai mulţi provenind din Nepal – 14.760, Turcia – 9.652 şi Sri Lanka – 8.351”, informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Imigrări (IGI), conform Agerpres.

Alte 42.192 de persoane au fost cetăţeni ai Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, în special din Italia – 8.797, Suedia – 7.314 şi Franţa – 4.723.

Principalele scopuri pentru care aceştia şi-au stabilit reşedinţa în România au fost angajarea în muncă – 61.432 de persoane, reîntregirea familiei – 14.047 şi studiile – 10.057.

„În anul 2025 au fost depuse şi înregistrate 34.765 de cereri pentru avize de angajare, dintre care 28.694 au fost soluţionate favorabil, pentru lucrători permanenţi, detaşaţi, sezonieri sau înalt calificaţi, 3.742 au fost respinse, iar 2.329 se află în curs de soluţionare”, arată sursa citată.

De asemenea, au fost depuse 857 de invitaţii pentru cetăţeni din state terţe, dintre care 660 au fost aprobate. În ceea ce priveşte reîntregirea familiei, au fost înregistrate 1.003 cereri, dintre care 487 au fost aprobate, 339 respinse, iar 177 se află în curs de analiză.

Pe linia prevenirii şi combaterii şederii şi muncii ilegale, poliţiştii de imigrări au desfăşurat 1.396 de activităţi de control, atât individual, cât şi în cooperare cu alte instituţii.

„În urma acestor acţiuni, 216 străini au fost depistaţi în situaţii ilegale, cei mai mulţi provenind din Nepal. În perioada analizată au fost emise 672 de decizii de returnare, cu termen de plecare voluntară de 15 sau 30 de zile, dintre care 165 pentru şedere ilegală, 94 ca urmare a refuzului prelungirii dreptului de şedere, 350 la solicitare şi 44 ca urmare a revocării dreptului de şedere sau a vizei de intrare”, precizează IGI.

Totodată, faţă de 371 de străini a fost instituită măsura nepermiterii intrării pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, pentru perioade cuprinse între şase luni şi cinci ani. Pentru 326 de persoane a fost dispusă măsura returnării la frontieră, prin Punctul de Trecere a Frontierei Henri Coandă Otopeni.

Pentru nerespectarea legislaţiei în domeniu, au fost aplicate 1.570 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 2.759.251 de lei.





