Rasmussen a declarat jurnaliştilor de la Copenhaga că este „pozitiv” faptul că Trump exclude utilizarea forţei militare, dar a adăugat că acest lucru nu înseamnă că problema „va dispărea”.

„Ceea ce este clar după acest discurs este că ambiţia preşedintelui (de a deţine Groenlanda) rămâne intactă. În sine, este pozitiv faptul că se spune că nu se va recurge la forţa militară, dar asta nu face ca problema să dispară. Provocarea rămâne în continuare”, a declarat şeful diplomaţiei daneze.

„Din acest discurs reiese clar că ambiţia preşedintelui este intactă”, a punctat Rasmussen.

Ministrul de Externe a mai spus că Danemarca intenţionează să menţină o abordare diplomatică în ceea ce priveşte Groenlanda, adăugând că principiile fundamentale ale ţării nu sunt negociabile.

Danemarca respectă înţelegerea încheiată săptămâna trecută la Washington pentru continuarea discuţiilor între cele două ţări cu privire la securitatea în Arctica, a menţionat Rasmussen.

Preşedintele Donald Trump s-a adresat miercuri Forumului Economic Mondial de la Davos, în Elveţia, unde şi-a reafirmat cererea de control asupra Groenlandei. Trump a declarat însă că „nu va folosi forţa”, fiind cea mai clară declaraţie a sa până în prezent în sensul excluderii utilizării forţei militare pentru anexarea insulei arctice. De asemenea, el a criticat dur Europa şi şi-a promovat agenda economică.

Oficialii europeni intenţionau să se folosească de ocazia forumului de la Davos pentru a organiza o intervenţie diplomatică menită să calmeze tensiunile în legătură cu Groenlanda, care au pus continentul în alertă şi ar putea ameninţa acum supravieţuirea NATO, au declarat trei surse pentru CNN. Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că ţările europene care se opun încercărilor SUA de a achiziţiona Groenlanda ar trebui să „aştepte” şi să „asculte argumentele” lui Trump la forum.

După discurs, înainte de o întâlnire cu preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi, Trump a reiterat miercuri că nu va fi necesară intervenţia armatei americane în cazul Groenlandei. „Vom vedea ce se va întâmpla. Armata nu este o opţiune. Nu cred că va fi necesară, chiar nu cred. Cred că oamenii vor da dovadă de mai multă judecată şi vor lua cele mai bune decizii şi nu cred că va fi necesară”, a spus el când a fost întrebat ce l-a determinat să renunţe la acţiunea militară, relatează CNN.



