În prezent, telemedicina este reglementată de Legea nr. 95/2006 și de normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2022.

Deși aceste reglementări stabilesc tipurile de servicii (teleconsultație, teleexpertiză, telemonitorizare etc.), experiența practică arată că ele nu oferă criterii clare pentru fiecare specialitate medicală și pentru specificul fiecărui act medical.

Această lipsă de claritate generează, în practică:

➝Interpretări diferite privind utilizarea telemedicinei de către diverse specialități;

➝Aplicarea prea largă sau prea restrictivă a telemedicinei, fără un fundament legal clar;

➝Dificultăți în stabilirea limitelor actului medical la distanță, în special când este necesară examinarea directă a pacientului;

➝Riscuri pentru siguranța pacientului și calitatea actului medical, din lipsa unor reguli clare privind situațiile în care consultația față în față este obligatorie.



Totodată, normele metodologice nu pot introduce restricții sau diferențieri majore care nu sunt prevăzute expres de lege, ceea ce limitează clarificările posibile la acest nivel.



Ministerul Sănătății subliniază că actualul cadru legal nu oferă o bază suficient de clară și predictibilă pentru dezvoltarea sigură și coerentă a telemedicinei, adaptată fiecărei specialități și protecției pacienților.

Telemedicina, mai accesibilă și mai sigură pentru toți pacienții

O reglementare clară și diferențiată a furnizării serviciilor medicale prin telemedicină poate extinde accesul la consultații și servicii medicale, în special pentru persoanele din zone izolate sau defavorizate, pentru pacienții cu mobilitate redusă și pentru categoriile vulnerabile, contribuind astfel la reducerea inegalităților în accesul la asistență medicală.

În același timp, stabilirea unor limite precise și a situațiilor în care consultația față în față este obligatorie sprijină protecția siguranței pacientului și menținerea calității actului medical.

Per ansamblu, ordonanța vizează modernizarea sistemului de sănătate.

Ce a declarat ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete a precizat pe pagina lui de Facebook că proiectul este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu poate fi o soluţie universală.

”Astăzi punem în transparenţă publică ordonanţa care pune telemedicina într-un cadru legal funcţional, clar şi coerent, urmând ca aplicarea ei să fie detaliată prin acte normative subsecvente”, anunţă, miercuri seară, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, telemedicina este un instrument util pentru sistemul de sănătate, dar nu poate fi o soluţie universală.

”Nu toate specialităţile medicale şi nu toate situaţiile clinice pot fi gestionate la distanţă în condiţii de siguranţă. Tocmai de aceea a fost necesar un cadru legal care să ţină cont de realitatea din sistem, de specificul fiecărui act medical şi de responsabilitatea deciziei clinice”, a explicat ministrul.

El a menţionat că prin această ordonanţă se definesc clar ce tipuri de servicii pot fi furnizate la distanţă, în ce condiţii şi în ce situaţii consultaţia medicală faţă în faţă rămâne obligatorie.

