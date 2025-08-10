Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori

Stiri actuale
10-08-2025 | 18:26
inundatii suceava
Agerpres

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea Broşteni va deveni cel mai mare şantier.

autor
Mihaela Ivăncică

Şoldan anunţă, însă, că se aşteaptă eprijin guvernamental pentru refacerea infrastructurii afectate.

”Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, fără bani de la Guvern. Primari şi comunităţile lor, companii, ONG-uri, asociaţii religioase, voluntari, cu toţii au sărit să ajute. De mâine, Broşteniul devine cel mai mare şantier al solidarităţii din judeţ. Ne apucăm de reconstruit casele familiilor care au rămas pe drumuri şi dorm de aproape două săptămâni pe la rude, prieteni, vecini sau în containere modulare”, a transmis, duminică, Gheorghe Şoldan, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele CJ Suceava anunţă că aşteaptă în continuare sprijin de la Guvern.

”Avem nevoie de ajutor să refacem şi infrastructura distrusă în urma viiturii. Pe lângă casele şi gospodăriile lovite de puhoaie, avem zeci de poduri şi podeţe rupte de ape, aproape 100 de kilometri de drumuri judeţene şi 190 de kilometri de drumuri comunale afectate, numeroase drumuri forestiere închise”, a mai transmis edilul.

Citește și
inundatii suceava
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din cinci judeţe. Alte 23, sub cod galben. Avertismentul hidrologilor

Acesta a precizat că sâmbătă a vizitat localitatea Neagra: ”Împreună cu primarul şi viceprimarul, am intrat în fiecare gospodărie unde e nevoie urgent de reconstrucţie. La fiecare casă am stabilit cine se ocupă de lucrări. Vom ajunge de mâine şi la casele care nu au fost distruse complet de inundaţii, dar au nevoie de reparaţii urgente. Avem deja constructori pregătiţi să intervină. Întreaga zonă afectată va fi un exemplu de mobilizare pentru toată ţara”.

Şoldan Vorbeste despre solidaritatea care l-a impresionat: ”E impresionant ce se întâmplă la Broşteni de aproape două săptămâni. Zi de zi, tot mai mulţi oameni ni se alătură. Zeci de comunităţi din judeţ, dar şi din ţară, sunt alături de noi în reconstrucţia Broşteniului. Viitura care a îngrozit o ţară întreagă a ridicat la Broşteni un baraj uman din care se revarsă, peste orice durere, unitatea şi solidaritatea oamenilor”.

Sursa: News.ro

Etichete: suceava, inundatii,

Dată publicare: 10-08-2025 18:26

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
NEWS ALERT Ianis Hagi e cap de afiș: ”O adevărată bombă pe piața transferurilor”
Citește și...
Cod roșu de vijelie în Suceava: Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei după ploile torențiale
Stiri actuale
Cod roșu de vijelie în Suceava: Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei după ploile torențiale

Pompierii din județul Suceava au intervenit, miercuri după-amiază, în mai multe zone din municipiu după ce ploile torențiale au provocat inundații locale și pagube materiale.

Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din cinci judeţe. Alte 23, sub cod galben. Avertismentul hidrologilor
Stiri actuale
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din cinci judeţe. Alte 23, sub cod galben. Avertismentul hidrologilor

Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii, valabilă miercuri, pentru unele sectoare de râuri din judeţele Suceava, Neamţ, Harghita, Botoşani şi Iaşi.

Vara anului 2025 este marcată de fenomene meteo extreme: recorduri de caniculă şi ploi. Avertismentul specialiştilor
Vremea
Vara anului 2025 este marcată de fenomene meteo extreme: recorduri de caniculă şi ploi. Avertismentul specialiştilor

Căldură record, incendii masive, inundaţii mortale - luna august abia a început, dar vara anului 2025 este deja marcată de o serie de fenomene meteorologice distructive şi mortale în emisfera nordică, transmite AFP.

Cod portocaliu de inundații pe râuri din trei județe. Cod galben pe sectoare de râuri din 15 județe
Stiri actuale
Cod portocaliu de inundații pe râuri din trei județe. Cod galben pe sectoare de râuri din 15 județe

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit luni, până la ora 20:00, un Cod Portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Suceava, Harghita şi Neamţ.

Consiliul Județean Timiș ar putea aloca un ajutor de un milion de lei pentru sinistraţii din nordul ţării
Stiri Sociale
Consiliul Județean Timiș ar putea aloca un ajutor de un milion de lei pentru sinistraţii din nordul ţării

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, va propune consilierilor să aloce suma de 1 milion de lei pentru localităţile afectate de inundaţii din judeţul Suceava.  

Recomandări
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână
Stiri Educatie
Începe comasarea școlilor care au sub 500 de elevi. Profesorii vor primi până la patru ore în plus pe săptămână

Urmează zile de șoc pentru sistemul de învățământ! Luni aflăm câte școli trebuie comasate, pentru că au scăzut sub pragul minim de 500 de elevi înscriși și câți copii și profesori vor fi obligați să se transfere.

Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”
Stiri actuale
Bolojan anunță posibile reduceri de personal în sectorul bugetar, odată cu pachetul doi de măsuri, pe „calculul corect”

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska
Stiri externe
Summitul despre pacea din Ucraina fără Ucraina. Ce mize ascunde marea întâlnire dintre Trump și Putin, din Alaska

După ce aliații europeni ai Kievului au denunțat intenția lui Donald Trump de a negocia singur cu Vladimir Putin pacea din Ucraina, Casa Albă ia în considerare să-l invite și pe Volodimir Zelenski la întâlnirea dintre președintele american și cel rus.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 10 August 2025

30:02

Alt Text!
Doctor de bine
Fertilizarea in vitro și cum poate ajuta această procedură cuplurile diagnosticate cu infertilitate.Informatiile despre subiect aflati in emisiunea Doctor de bine

25:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12