Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori

Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea Broşteni va deveni cel mai mare şantier.

Şoldan anunţă, însă, că se aşteaptă eprijin guvernamental pentru refacerea infrastructurii afectate.

”Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, fără bani de la Guvern. Primari şi comunităţile lor, companii, ONG-uri, asociaţii religioase, voluntari, cu toţii au sărit să ajute. De mâine, Broşteniul devine cel mai mare şantier al solidarităţii din judeţ. Ne apucăm de reconstruit casele familiilor care au rămas pe drumuri şi dorm de aproape două săptămâni pe la rude, prieteni, vecini sau în containere modulare”, a transmis, duminică, Gheorghe Şoldan, într-o postare pe Facebook.

Preşedintele CJ Suceava anunţă că aşteaptă în continuare sprijin de la Guvern.

”Avem nevoie de ajutor să refacem şi infrastructura distrusă în urma viiturii. Pe lângă casele şi gospodăriile lovite de puhoaie, avem zeci de poduri şi podeţe rupte de ape, aproape 100 de kilometri de drumuri judeţene şi 190 de kilometri de drumuri comunale afectate, numeroase drumuri forestiere închise”, a mai transmis edilul.

Acesta a precizat că sâmbătă a vizitat localitatea Neagra: ”Împreună cu primarul şi viceprimarul, am intrat în fiecare gospodărie unde e nevoie urgent de reconstrucţie. La fiecare casă am stabilit cine se ocupă de lucrări. Vom ajunge de mâine şi la casele care nu au fost distruse complet de inundaţii, dar au nevoie de reparaţii urgente. Avem deja constructori pregătiţi să intervină. Întreaga zonă afectată va fi un exemplu de mobilizare pentru toată ţara”.

Şoldan Vorbeste despre solidaritatea care l-a impresionat: ”E impresionant ce se întâmplă la Broşteni de aproape două săptămâni. Zi de zi, tot mai mulţi oameni ni se alătură. Zeci de comunităţi din judeţ, dar şi din ţară, sunt alături de noi în reconstrucţia Broşteniului. Viitura care a îngrozit o ţară întreagă a ridicat la Broşteni un baraj uman din care se revarsă, peste orice durere, unitatea şi solidaritatea oamenilor”.

