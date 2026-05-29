Corespondent PRO TV: „Suntem la Spitalul de Pediatrie din Galați, unde copilul, adolescentul de 14 ani, este internat încă de azi-noapte. De altfel, președintele Nicușor Dan și ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, urmează să sosească și aici pentru a-l vizita pe acest adolescent.

Copilul are răni destul de serioase, spun medicii. Are și arsuri de gradele doi și trei, după ce suflul deflagrației a spart pur și simplu toate ferestrele și bucăți din perete, iar bucăți de plastic încins și alte metale au căzut peste acest copil. Așadar a ajuns la spital. Este îngrijit în aceste momente de către medici.

Mama lui are și ea arsuri de gradele doi și trei și ea s-a aflatîn aceeași încăpere cu copilul.

Cei doi, de altfel, au fost salvați de către pompieri. Surse din cadrul spitalului povestesc că femeia le-ar fi spus că imediat după explozie ar fi auzit un zgomot, un vuiet ce seamănă cu zgomotul provocat de avioanele care zboară la joasă altitudine, după care și-a pierdut cunoștința. Se fac investigații medicale amănunțite, spun medicii, ca nu cumva mai târziu să apară complicații care în acest moment ar putea părea ascunse.