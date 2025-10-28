Scumpirile la energie, puse pe seama Guvernului de 43% dintre români. Alți 27% cred că motivul e goana firmelor după profit

28-10-2025
După luni în care facturile la energia electrică s-au dublat pentru cei mai mulți consumatori, peste jumătate dintre români declară că nu sunt de acord, cu renunțarea din această vară a plafoanelor la energie electrică. Mai ales, cei cu venituri reduse.

Ștefana Todică

O arată un sondaj recent, conform căruia 4 din 10 români, cred că majorarea prețurilor, este în special, din vina autorităților.

Întrebați care este principala cauza pentru care facturile la electricitate sunt acum mai mari, aproape 43% dintre respondenții unui studiu INSCOP au indicat deciziile greșite luate de autoritățile din România. Și peste 27% dorința companiilor de a obține profituri mai mari. Mult mai puțini au spus că inflația și evoluția prețurilor pe plan internațional ar fi dus la prețurile de acum.

În privința măsurii plafonării facturilor la energie electrică, care a fost aplicată în ultimii patru ani, până în această vară, mai mult de jumătate dintre respondenți au spus că a fost destul de eficientă și total eficientă. Astfel că doar o treime au declarat că sunt de acord cu decizia luată de guvern ca începând cu 1 iulie 2025 să renunțe la plafonarea prețurilor la energie electrică. În special tinerii și locuitorii din București.

Totuși, întrebați cine ar trebui să beneficieze de prețuri reduse la energie, subvenționate din bani publici, 50% dintre participanți i-au indicat doar pe cei cu venituri mici.

Și sunt mai mulți cei care preferă un ajutor de la stat mai degrabă pentru scăderea consumului și creșterea eficienței energetice a locuinței, cum ar fi bani pentru panouri fotovoltaice ori pentru izolarea termică, decât cei care preferă ajutor pentru facturi.

Studiul INSCOP a fost realizat în perioada 29 septembrie-7 octombrie, prin interviuri telefonice, pe un eșantion de 1100 persoane, cu vârsta peste 18 ani. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95%.

