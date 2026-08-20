Cât de aproape a ajuns drona cu explozibil de platforma Neptun Alpha. Pagubele pe care le-ar fi putut produce

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Pentru prima dată un avion de vânătoare românesc a deschis focul asupra unei ținte în Marea Neagră. S-a întâmplat joi dimineață, la 80 de mile est de Constanța, lângă platforma Neptun Alpha, cea mai mare investiție energetică a României.

autor
Ilknur Pintilie,  Ovidiu Oanță

Ministerul Apărării Naționale a transmis că ținta a fost lovită, fără a fi însă distrusă complet.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Pentru a asigura infrastructura critică de la Neptun Deep și, înainte de asta, pentru a proteja viețile celor câteva sute de oameni care lucrează pe aceste platforme, s-a luat decizia de a distruge această dronă.”

Ca să înțelegeți cât de mare a fost pericolul, uitați-vă la această hartă.

Marcat cu galben, la 160 de kilometri de țărm, este perimetrul proiectului Neptun Deep, unde a fost descoperit zăcământul Domino 1, o acumulare de gaze estimată între 42 și 84 de miliarde de metri cubi. În dreptul acestuia se lucrează la platforma Neptun Alpha, cea lângă care a fost depistată drona.

Ambarcațiunea, despre care Ministerul Apărării Naționale a transmis că avea încărcătură explozivă, s-a apropiat până la câteva sute de metri de platforma pe care lucrează câteva sute de oameni.

Corespondent Știrile Pro TV: „Platforma Neptun Alpha nu are încă gaz în instalații și abia anul viitor va scoate prima moleculă. Așadar, nu a existat riscul unei explozii uriașe. Riscul era pentru muncitorii care lucrează pe schele și pe punți deschise. O sarcină explozivă detonată la nivelul apei ar fi produs victime. Drona nu ar fi doborât structura de 16.000 de tone și peste 200 de metri înălțime, dar i-ar fi putut deforma, de exemplu, un picior de suport, iar România ar fi ratat termenul 2027, la care devine cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană.”

Drona maritimă a fost reperată de o navă comercială în zona platformei Neptun Alpha, la ora 6:28 de minute. A fost filmată plutind. Nu avea motorul pornit și se mișca doar cu valul. În fundal este una dintre navele de construcție ale șantierului.

Corespondent Știrile Pro TV: „Imediat după ce Garda de Coastă a dat alarma, la Ministerul Apărării Naționale s-a format o celulă de comandă. Care, potrivit lui Radu Miruță, a cerut și a primit din partea Alianței Nord-Atlantice acceptul ca Armata Română să ia singură decizia de distrugere a dronei.”

Atinsă de proiectilele de tun, drona a fost distrusă ulterior de militarii EOD, a transmis Ministerul Apărării.

De unde a venit? Deocamdată, nu se știe. Autoritățile ucrainene au confirmat oficial că drona nu le aparține.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „E vorba de drone marine, a căror traiectorie și al căror istoric de trasabilitate nu îl avem.”

Ministerul Apărării nu a indicat public un vinovat. Președintele Nicușor Dan a atribuit însă incidentul acțiunilor Federației Ruse.

Momentul în care drona maritimă a fost distrusă de un avion F-16 în apropiere de platforma Neptun Deep | VIDEO

Sursa: ProTV

Etichete: drona, f-16, exploziv, constanta,

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