În București benzina standard variază între 9,06 și 9,12 lei pe litru, în timp ce prețul la motorina standard variază între 9,92 și 9,98 lei pe litru.

Benzină standard

PETROM - 9,06 lei

SOCAR - 9,06 lei

Rompetrol - 9,06

Lukoil - 9,09 lei

OMV - 9,12 lei

MOL - 9,12 lei

Motorină standard

PETROM - 9,92 lei

SOCAR - 9,92

Rompetrol - 9,97

Lukoil - 9,98 lei

OMV - 9,98 lei

MOL - 9,98 lei

Prețuri similare se regăsesc și în stațiile din țară, conform platformei Monitorul Prețurilor.

Prețurile carburanților au început din nou să crească odată cu escaladarea conflictului din Iran.

În plus, principala rută prin care Kazahstanul își exportă petrolul a fost blocată după atacurile cu drone din Marea Neagră asupra vaselor cu țiței kazah. Această decizie poate afecta și România, întrucât mai mult de jumătate din importurile de petrol provin din această țară.

Guvernul a transmis săptămâna trecută că analizează surse alternative de aprovizionare, iar reprezentanții companiei care rafinează cea mai mare parte a țițeiului kazah în România au asigurat autoritățile că vor lua toate măsurile necesare pentru compensarea deficitului și continuarea aprovizionării.