Care este starea copilului de nouă ani scos inconştient dintr-o piscină din Olt. Prognosticul medicilor este rezervat

Stiri actuale
22-08-2025 | 11:53
ambulanta

Prognosticul medicilor este rezervat în cazul copilului de nouă ani scos inconştient dintr-o piscină din oraşul Potcoava (judeţul Olt). El era în stop cardio-respirator, dar a răspuns manevrelor de resuscitare.

autor
Mihaela Ivăncică

În prezent, este internat la ATI, inconştient, intubat şi ventilat mecanic.

”Copilul a fost adus, la spitalul nostru, în cursul zilei precedente, prin transfer de la SJU Slatina, cu stop cardiorespirator resuscitat, înecat, cu stare generală extrem de gravă, instabil respirator si hemodinamic”, anunţă reprezentanţii UPU Craiova.

El a fost internat în clinica ATI pentru pediatrie.

”Este inconştient, total areactiv, intubat orotraheal şi ventilat mecanic, cu suport vasopresor, cu monitorizarea permanentă a funcţiilor vitale, primeşte tratament complex de reanimare. Are un prognostic rezervat”, au mai transmis reprezentanţii unităţii sanitare.

Citește și
pescuit
Un bărbat de 58 de ani s-a înecat în timp ce era la pescuit. Decizia care a dus la moartea sa

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, în oraşul Potcoava, pentru salvarea unui copil în vârstă de nouă ani, scos dintr-o piscină în stare de inconştienţă.

La caz s-au deplasat echipajul SMURD Scorniceşti şi două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, dintre care unul cu medic.

”Minorul a fost găsit în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare de către persoanele aflate în zonă. Manevrele de resuscitare au fost continuate de personalul medical pentru aproximativ o oră, în urma acestora pacientul prezentând activitate cardiacă”, au afirmat pompierii.

Copilul a fost transportat la UPU Slatina, în stare de inconştienţă, ulterior fiind transferat la UPU Craiova pentru continuarea îngrijirilor de specialitate.

Sursa: News.ro

Etichete: copil, olt, inec, piscina,

Dată publicare: 22-08-2025 11:43

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Tragedie la mare: Salvator de 35 de ani, înecat după ce a scos doi copii din valuri
Stiri actuale
Tragedie la mare: Salvator de 35 de ani, înecat după ce a scos doi copii din valuri

Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec.

Un bărbat de 58 de ani s-a înecat în timp ce era la pescuit. Decizia care a dus la moartea sa
Stiri actuale
Un bărbat de 58 de ani s-a înecat în timp ce era la pescuit. Decizia care a dus la moartea sa

Tragedie pe un lac de acumulare din județul Vaslui. Un bărbat de 58 de ani a murit înecat, chiar sub ochii prietenului cu care era la pescuit.  

Un tânăr din Galați a murit înecat în râul Siret. Cum s-a produs tragedia
Stiri actuale
Un tânăr din Galați a murit înecat în râul Siret. Cum s-a produs tragedia

Sfârșit tragic pentru un tânăr de 27 de ani dintr-o comună din județul Galați. Bărbatul, asistent medical, a pierit înecat în râul Siret, unde venise la scăldat cu mai mulți prieteni.

Tragedie în județul Constanţa. Un băiat de 14 ani s-a înecat după ce a intrat în Dunăre
Stiri actuale
Tragedie în județul Constanţa. Un băiat de 14 ani s-a înecat după ce a intrat în Dunăre

Un băiat de 14 ani s-a înecat în Dunăre, duminică, în judeţul Constanţa, după ce a intrat să se scalde şi nu a mai putut ieşi la mal. El a fost scos din apă şi supus manevrelor de resuscitare, dar nu a putut fi salvat.

Situația din Texas rămâne critică. Mesajul cutremurător al unui bărbat înainte să moară înecat
Stiri externe
Situația din Texas rămâne critică. Mesajul cutremurător al unui bărbat înainte să moară înecat

Situația rămâne critică în Texas. Statul american a fost lovit de cele mai grave inundații din ultimii 40 de ani. Sunt cel puțin 82 de morți, peste 40 de dispăruți și pagube imense. Iar pericolul nu a trecut.  

Recomandări
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin
Stiri externe
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o „capcană” a lui Vladimir Putin

Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o "capcană" în care preşedintele rus Vladimir Putin "vrea să cădem".

ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ
Vremea
ANM anunță vineri averse torenţiale şi vijelii puternice în zece judeţe. Rafalele de vânt pot atinge 90 km/h. HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie a emis mai multe avertizări și atenționări meteorologice valabile în cursul zilei de vineri, 22 august, ce vizează o mare parte a țării.

Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală
Stiri Politice
Bolojan, despre alegerile din București: S-a convenit în Coaliţie să se convoace în luna noiembrie. Nu e o decizie finală

Premierul Ilie Bolojan a declarat că partidele din coaliţie au discutat de două ori despre organizarea alegerilor din Capitală şi că, în principiu, au convenit ca acestea să aibă loc în luna noiembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 21 August 2025

43:58

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12