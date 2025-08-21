Un copil de nouă ani a fost scos inconștient dintr-o piscină din Olt. El a fost transportat în stare gravă la spital

Stiri actuale
21-08-2025 | 21:38
smurd victime
Pro Tv

Un copil de nouă ani a fost scos inconştient, joi seară, dintr-o piscină din judeţul Olt, iar persoanele aflate în zonă au început manevrele de resuscitare întrucât acesta se afla în stop cardio-respirator.

autor
Claudia Alionescu

Cadrele medicale au continuat resuscitarea până când copilul a avut activitate cardiacă. El a fost transportat în stare gravă la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, în oraşul Potcoava, pentru salvarea unui copil în vârstă de nouă ani, scos dintr-o piscină în stare de inconştienţă.

Acolo s-a deplasat echipajul SMURD Scorniceşti şi două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, dintre care unul cu medic.

Minorul a fost găsit în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare de către persoanele aflate în zonă. Manevrele de resuscitare au fost continuate de personalul medical pentru aproximativ o oră, în urma acestora pacientul prezentând activitate cardiacă”, au afirmat pompierii.

Citește și
frati, inec, iasi
Apel al Poliţiei: Nu înotaţi în locuri periculoase. 6 cazuri de înec într-o săptămână în zona Craiova şi Bucureşti

Copilul a fost transportat la UPU Slatina, în stare de inconştienţă, ulterior fiind transferat la UPU Craiova pentru continuarea îngrijirilor de specialitate.

Bucureștiul devine scena muzicii universale. Festivalul George Enescu începe cu o lucrare nouă, prezentată de un artist roman

Sursa: News.ro

Etichete: copil, olt, piscina,

Dată publicare: 21-08-2025 21:38

Articol recomandat de sport.ro
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Incidente grave la Buenos Aires! Zece persoane au fost rănite şi 90 au fost arestate. Ce s-a întâmplat
Citește și...
Mamă și fiică, salvate de la înec de salvamarii din 2 Mai. Cele două sunt turiste din București
Stiri actuale
Mamă și fiică, salvate de la înec de salvamarii din 2 Mai. Cele două sunt turiste din București

O mamă şi fiica ei de 12 ani au fost salvate de la înec, joi, de către salvamarii din localitatea 2 Mai.

Apel al Poliţiei: Nu înotaţi în locuri periculoase. 6 cazuri de înec într-o săptămână în zona Craiova şi Bucureşti
Stiri actuale
Apel al Poliţiei: Nu înotaţi în locuri periculoase. 6 cazuri de înec într-o săptămână în zona Craiova şi Bucureşti

O clipă de neatenţie poate duce la o tragedie; respectaţi regulile şi nu înotaţi în locuri periculoase - este mesajul transmis sâmbătă de Poliţia Română, după ce în zona Craiova şi Bucureşti au fost înregistrate, într-o săptămână, 6 cazuri de înec.

Steagul roșu a fost arborat pe litoralul românesc. De ce este risc mare de înec chiar și la mal
Stiri actuale
Steagul roșu a fost arborat pe litoralul românesc. De ce este risc mare de înec chiar și la mal

Este arborat steagul steagul roșu pe mai multe plaje de pe litoral, pentru că marea are valuri mari iar curenții puternici care se formează la coastă pot fi extrem de periculoşi.

Un tânăr de 25 de ani din Iași se luptă pentru viața lui după ce a salvat o fetiță de la înec din apele unui râu
Stiri actuale
Un tânăr de 25 de ani din Iași se luptă pentru viața lui după ce a salvat o fetiță de la înec din apele unui râu

O fetiță de 9 ani a fost la un pas de moarte în Iași, după ce s-a apropiat prea mult de malul unui râu și a căzut în apă.

Medic român, erou în Marea Britanie. Alexandru a salvat cu prețul vieții două surori gemene de la înec
Stiri Socante
Medic român, erou în Marea Britanie. Alexandru a salvat cu prețul vieții două surori gemene de la înec

Un medic roman, erou în Marea Britanie, după ce și-a pierdut viața în încercare disperată de a salva două fetițe care se înecau în mare.

Recomandări
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată
Stiri Economice
Cum vor fi încasați banii din conturile de pensii private. Limita până la care vom putea primi întreaga sumă deodată

Este oficial, guvernul a adoptat proiectul de lege, care limitează retragerea banilor din Pilonul II, III și IV de pensii.

LIVE TEXT | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO
Stiri Sport
LIVE TEXT | Aberdeen - FCSB, în play-off-ul Europa League. „Roș-albaștrii”, duel de foc în Scoția. Meciul se vede pe VOYO

FCSB joacă, la această oră, în Scoția, cu Aberdeen, în play-off-ul Europa League. Meciul este transmis în direct și în exclusivitate pe VOYO.

Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin
Stiri externe
Care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Informațiile scurse de la Kremlin

Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 21 August 2025

51:11

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12