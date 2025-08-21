Un copil de nouă ani a fost scos inconștient dintr-o piscină din Olt. El a fost transportat în stare gravă la spital

Un copil de nouă ani a fost scos inconştient, joi seară, dintr-o piscină din judeţul Olt, iar persoanele aflate în zonă au început manevrele de resuscitare întrucât acesta se afla în stop cardio-respirator.

Cadrele medicale au continuat resuscitarea până când copilul a avut activitate cardiacă. El a fost transportat în stare gravă la spital.

Reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Olt au anunţat că pompierii au fost solicitaţi să intervină, joi, în oraşul Potcoava, pentru salvarea unui copil în vârstă de nouă ani, scos dintr-o piscină în stare de inconştienţă.

Acolo s-a deplasat echipajul SMURD Scorniceşti şi două echipaje ale Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt, dintre care unul cu medic.

„Minorul a fost găsit în stop cardio-respirator, în curs de resuscitare de către persoanele aflate în zonă. Manevrele de resuscitare au fost continuate de personalul medical pentru aproximativ o oră, în urma acestora pacientul prezentând activitate cardiacă”, au afirmat pompierii.

Copilul a fost transportat la UPU Slatina, în stare de inconştienţă, ulterior fiind transferat la UPU Craiova pentru continuarea îngrijirilor de specialitate.

