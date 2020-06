Care a fost vârful pandemiei de coronavirus în România. ”Nu e momentul să ne relaxăm”, spun specialiștii

Adrian Streinu Cercel şi Alexandru Rafila au încercat să facă o radiografie a vieţii post-covid. Lumea nu va mai fi la fel, este singura certitudine de până acum. Cum va arăta, însă, nu ştie nimeni cu exactitate.

Tot ce pot spune specialiştii este că nu a venit încă momentul să ne relaxam, şi că trebuie să învăţăm să ne protejăm singuri.

Mai ales în contextul în care politicienii discută despre o relaxare totală, în timpul căreia nu vor mai putea fi impuse reguli.

”Drăcovenia asta de măscuță”

Profesorul Adrian Streinu Cercel spune că oamenii au uitat, deja, prima regulă care îi protejează de răspândirea bolii.

Adrian Streinu Cercel, manager Matei Balș: "Vedem tot felul de invenții, care ne stropesc cu chimicale din cap și până în picioare total aiurea și am uitat de apă și săpun. Am spus de foarte multe ori: apa și săpunul fac mai mult decât 100 de doctori puși unul lângă altul. Am mai spus, de asemenea, că o cameră care este aerisită și unde pătrunde soarele, în acea cameră, nu pătrunde doctorul. Am spus, de asemenea, că ceea ce va face diferența, în lunile următoare, va fi masca. Drăcovenia asta de măscuță. Pentru că ea este cea care vă va proteja de un eventual virus care circulă primprejur."

Decizia de prelungire sau nu a stării de alertă va fi, până la urmă, una politică. Dacă starea de alertă nu va fi prelungită, specialiștii nu vor mai putea impune reguli.

Alexandru Rafila expert OMS: "În opinia mea, trebuie păstrată o pârghie administrativă care să poată să facă față unei urgențe de sănătate publică. Noi ne găsim într-o situație de urgență publică la nivel global, iar în Romania, cu siguranță, nu putem spune că am încheiat problema legată de pandemia cu noul coronavirus. Nu ar trebui să politizăm în niciun fel partea de sănătate publică, dar, până la urmă, trebuie să existe o decizie politică asumată de cei care au această responsabilitate."

29 aprilie, vârful pandemiei

Totuși, se pare că am depășit vârful pandemiei.

Cătălin Zamfir, director Institutul de Cercetare a Calității Vieții: "Vrem să vă dăm o veste bună. Noi demult am depășit punctul de vârf al îmbolnăvirii. După calculele existente, în 29 aprilie s-a atins vârful, 7.000 și ceva de bolnavi activi, iar acuma am scăzut de la 7.000 și vreo 700, la vreo 4.300 de bolnavi activi."

Institutul Matei Balș este, însă, acum, plin de pacienți covid. Sunt 180 de pacienți internați, unii asimptomatici, dar specialiștii spun că aceștia transmit virusul, așa că deocamdată nu este cazul să fie lașați să plece.

Există, însă, și pacienți care au stat o lună și jumătate respirând printr-un plămân artificial, dar care s-au vindecat. În mod sigur, viața post pandemie va arăta diferit, spun sociologii, și din cauza prăbușirii economiei.