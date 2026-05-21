Poliția desfășoară verificări privind accidentul soldat cu o victimă mortală, au declarat reprezentanții Ministerului de Interne din Sankt Petersburg și regiunea Leningrad.

Autoritățile nu au dezvăluit inițial identitatea persoanei decedate, precizând doar că accidentul a avut loc pe 20 mai, la kilometrul 49 al drumului „Peski–Sosnovo–Podgorie”.

„Un bărbat născut în 1972, aflat la ghidonul unei motociclete Triumph, a pierdut controlul vehiculului, a pătruns pe contrasens și s-a ciocnit de un automobil Haval. În urma impactului, motociclistul a decedat înainte de sosirea ambulanței”, au transmis polițiștii.

Peste aproximativ o lună, Mihail Smirnov ar fi împlinit 54 de ani.

Omul de afaceri era coproprietar al companiei „Baltic Fuel Company” (BTK), grup care reunește mai multe firme implicate în exportul de produse petroliere și alimentarea navelor cu combustibil.

Până în 2024, Smirnov deținea 50% din compania „Neva Oil”, parte a grupului BTK. Publicația Delovoi Petersburg descria această companie drept principalul său activ de afaceri.

În 2024, jurnaliștii l-au plasat pe Mihail Smirnov pe locul 108 în clasamentul miliardarilor din Rusia, estimându-i averea la 7,79 miliarde de ruble. Omul de afaceri avea participații în total la 26 de companii.