„O cisternă încărcată cu motorină a fost acroşată de un tren marfar format dintr-o locomotivă şi trei vagoane, de asemenea încărcate cu motorină", anunţă, vineri, ISU Giurgiu.

La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentului Giurgiu, cu mai multe autospeciale, echipaje de poliţie, reprezentanţi ai Gărzii de Mediu şi ai Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti.

„În urma coliziunii, locomotiva şi cisterna au fost avariate, fiind înregistrate scurgeri de motorină pe terasamentul căii ferate şi pe câmp", precizează sursa citată.

Vagoanele trenului nu au fost afectate.

„Şoferul cisternei şi mecanicul locomotivei au fost monitorizaţi de echipajul SAJ la locul evenimentului", mai transmit pompierii.

Aceştia asigură măsurile de prevenire a incendiilor, urmând ca motorina să fie transvazată într-o altă cisternă.