Faimoasa Autostradă Transoceanică deține recordul mondial pentru cel mai lung traseu comercial direct și regulat de autobuz. Cursa, operată săptămânal de o companie braziliană, pleacă în fiecare joi la ora 13:00 și promite o experiență memorabilă pentru pasageri, de la priveliști spectaculoase la întâlniri neașteptate cu ceilalți călători, scrie Express.

Autobuzul este dotat cu 44 de locuri standard, 12 paturi pentru dormit, toaletă, chiuvetă, dozator de apă și Wi-Fi, dar lipsa dușurilor face ca pasagerii să fie nevoiți să se spele în timpul celor trei opriri zilnice la stațiile de pe drum. Două echipe de șoferi se succed la volan, unul conducând, celălalt odihnindu-se într-o cabină specială. Biletul costă aproximativ 1.300 de reali brazilieni, echivalentul a 215 euro.

Pe parcursul traseului, călătorii pot admira unele dintre cele mai emblematice obiective ale lumii: Bazinul Amazonului, Munții Anzi, statuia lui Hristos Mântuitorul și Machu Picchu. Traseul străbate São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia și Acre, apoi traversează Amazonul peruvian și Anzii până la Lima, capitala Peru.

În ciuda peisajelor spectaculoase, experiența nu este lipsită de provocări. YouTuberul Noel Phillips, care a parcurs acest traseu, l-a descris drept „epuizant” și „un adevărat infern”. Spațiul personal este limitat, iar zgomotul din autobuz, cu telefoane și muzică la maximum, face călătoria obositoare.

„Nimeni nu folosește căști; toată lumea dă totul la maximum. Ajungi cu 15 telefoane care redau lucruri diferite la volum maxim”, a povestit Noel.

În plus, numeroasele întârzieri și lipsa încălzirii în autobuz au transformat experiența într-o rutină monotonă până la sosirea în Brazilia.