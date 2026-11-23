Potrivit documentelor, şoferul, un cetăţean bulgar în vârstă de 55 de ani, transporta diverse colete.

Poliţia de Frontieră informează că în data de 22 noiembrie a.c., în jurul orei 21:15, în parcarea din proximitatea staţiei de taxare a podului Calafat-Vidin, poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Calafat au selectat pentru control, în cadrul unei acţiuni BLITZ, un ansamblu rutier format din autocamion şi semiremorcă, înmatriculat în Bulgaria, condus de un cetăţean bulgar în vârstă de 55 de ani, care se deplasa pe ruta Bulgaria-Ungaria şi transporta, conform documentelor, diverse bunuri în regim de coletărie.

"În urma controlului amănunţit, în compartimentul de marfă al semiremorcii au fost descoperiţi doi paleţi pe care se aflau mai multe cutii de carton ce conţineau flacoane de parfum inscripţionate cu numele unor mărci consacrate, despre care exista suspiciunea că sunt contrafăcute. În urma inventarierii, a rezultat un număr de 4.019 produse de parfumerie, estimate la o valoare de aproximativ 1.004.800 de lei dacă ar fi fost comercializate ca produse de marcă", precizează sursa citată.

Întreaga cantitate de bunuri descoperite a fost ridicată şi introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Dolj, pentru continuarea cercetărilor şi dispunerea măsurilor legale care se impun.

Având în vedere cele constatate, poliţiştii de frontieră au întocmit dosar penal pentru punerea în circulaţie a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare şi care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate, urmând ca, la finalizarea acestuia, să fie propuse soluţii legale prin unitatea de parchet. Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu desfăşoară permanent activităţi specifice, în cooperare cu instituţiile partenere, pentru prevenirea şi combaterea faptelor ilegale, inclusiv a celor care vizează încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, în contextul aplicării acquis-ului Schengen. Aceste activităţi urmăresc asigurarea securităţii frontierelor, respectarea legislaţiei în vigoare, protejarea intereselor statului român şi ale Uniunii Europene, precum şi respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, mai arată sursa citată.