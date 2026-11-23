Estonia intenţionează să închidă punctele de trecere a frontierei cu Rusia începând cu 1 decembrie, pentru cel puţin şase luni, după ce a acuzat serviciile de securitate ruse că au pus la cale o tentativă de incendiere a unei companii estoniene din domeniul apărării. Rusia a negat implicarea în atac.

Ministerul rus şi-a expus acuzaţiile într-o declaraţie după ce l-a convocat pe însărcinatul cu afaceri al Estoniei la Moscova pentru a formula un protest oficial cu privire la decizia Tallinnului de a închide graniţa. „Diplomatului estonian i s-a spus încă o dată că astfel de acţiuni provocatoare şi extrem de periculoase sunt pe punctul de a declanşa un război deschis cu Rusia”, a declarat ministerul rus.

Printre acuzaţiile aduse, acesta a afirmat că Estonia a permis Ucrainei să-i folosească spaţiul aerian „pe ascuns” pentru a ataca ţinte ruseşti.

De asemenea, a acuzat Estonia că încearcă să obstrucţioneze circulaţia navelor de marfă ruseşti în Marea Baltică, interzicând tranzitul de cereale ruseşti şi belaruse, că încearcă să interzică limba rusă şi că ameninţă cu închiderea Bisericii Ortodoxe Ruse.

„Partea rusă îşi rezervă dreptul de a lua măsuri politice şi diplomatice cuprinzătoare menite să protejeze interesele naţionale ale Rusiei şi drepturile legitime ale cetăţenilor săi”, a declarat ministerul.

Reacția Estoniei

Într-un comunicat, Ministerul Afacerilor Externe al Estoniei nu a răspuns la toate acuzaţiile, dar a negat că ar permite utilizarea teritoriului său pentru operaţiuni militare ucrainene.

„Deşi, în general, nu comentăm şi nu ne implicăm în naraţiunile de propagandă ruseşti, în acest caz putem reitera faptul că Estonia nu a permis niciodată şi nu va permite niciodată ca teritoriul său să fie folosit pentru operaţiuni militare de către o altă ţară”, a afirmat acesta.

„Şi alte ţări din regiunea noastră şi-au exprimat clar această poziţie”, a declarat ministerul.

Rusia acuză de mult timp Estonia şi alte state NATO din regiunea baltică că permit dronelor ucrainene să le utilizeze spaţiul aerian. Dronele ucrainene au pătruns frecvent în spaţiul aerian al NATO, ceea ce, potrivit Kievului, este o consecinţă a bruiajului semnalului de către Rusia.

Ţările NATO au negat în repetate rânduri că ar permite în mod intenţionat dronelor să le utilizeze spaţiul aerian şi au dat vina pe Rusia pentru aceste incursiuni, acuzând-o că a declanşat războiul cu Ucraina în 2022.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, vorbind la Berlin, a menţionat situaţia din Estonia, alături de incursiunea de săptămâna trecută a rachetelor ruseşti în Polonia, ca evenimente pe care alianţa le monitorizează, şi a afirmat că dispune de opţiuni pentru a răspunde.

„Observăm situaţii în Polonia şi Estonia etc.”, a spus Rutte. „În ceea ce priveşte domeniul militar, vom evalua întotdeauna capacităţile noastre de descurajare şi apărare şi vom face ajustări acolo unde este necesar”, a adăugat el.