Potrivit meteorologilor, codul portocaliu este în vigoare în intervalul 19 iulie, ora 13:00 - 20 iulie, ora 09:00, pe râurile din judeţele: Prahova, Vrancea, Harghita, Bacău, Neamţ şi Covasna, scrie Agerpres.

Totodată, codul galben este valabil în intervalul 19 iulie, ora 12:00 - 20 iulie, ora 12:00, pe râurile din judeţele: Caraş Severin, Timiş, Mehedinţi, Hunedoara, Gorj, Harghita, Covasna, Braşov, Sibiu, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Prahova, Buzău, Vrancea, Neamţ, Vaslui, Iaşi, Bacău, Galaţi, Suceava şi Botoşani.

Avertizarea Hidrologică vizează în principal fenomenele de scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte severe de inundaţii locale.

"Fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor marcate pe hartă, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate", avertizează hidrologii.