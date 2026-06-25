Este momentul să vă regândiți planurile de călătorie? Puteți obține rambursări? Există modalități de a face față căldurii extreme?

Iată răspunsurile la unele dintre cele mai importante întrebări pe care și le pun turiștii atunci când condițiile meteorologice periculoase le pot afecta vacanțele.

Ce regiuni sunt afectate?

Mai multe destinații din Statele Unite și Europa au fost afectate puternic de creșterea temperaturilor globale, iar valul de căldură a provocat deja numeroase decese.

În SUA, temperaturile din Parcul Național Grand Canyon sunt estimate să atingă sau chiar să depășească 43 de grade Celsius în zona Phantom Ranch, situată la altitudine joasă, potrivit Serviciului Național de Meteorologie.

Serviciul Parcurilor Naționale le-a cerut turiștilor să evite drumețiile la mijlocul zilei, după o „creștere recentă a incidentelor provocate de căldură”, inclusiv moartea a doi excursioniști pe traseul North Kaibab.

În Europa, autoritățile au emis avertizări sanitare în țări precum Franța, Spania și Regatul Unit, unde temperaturile extreme au fost asociate cu mai multe decese.

Luni, Franța a înregistrat cea mai călduroasă noapte de când există măsurători meteorologice, din 1947, temperatura ajungând la 37,8 grade Celsius, potrivit datelor provizorii. În același timp, mai multe localități franceze au consemnat cea mai fierbinte zi din istorie.

Canicula se intensifică și în Spania, unde temperaturile au depășit 45 de grade Celsius în Andújar, în sudul țării, potrivit serviciului meteorologic AEMET.

În Regatul Unit, meteorologii estimează noi recorduri de temperatură în această săptămână, ceea ce a determinat închiderea unor școli. Serviciul meteorologic britanic (Met Office) a emis o rară avertizare sanitară pentru căldură extremă, semnalând risc pentru viață.

„Umiditatea este, de asemenea, un factor important, ceea ce face ca acest val de căldură să fie și mai periculos, iar stresul termic reprezintă un risc pentru toată lumea”, a transmis Met Office.

Cât de gravă este situația?

Recordurile mondiale de temperatură continuă să fie depășite, iar meteorologii estimează că acest fenomen va continua pe măsură ce valul de căldură se intensifică în numeroase țări.

În prezent, avertizări de caniculă sunt în vigoare în 23 de state europene, iar Germania, Franța, Spania, Elveția și Luxemburg se află la cel mai ridicat nivel de alertă.

Este sigur să călătoriți într-o zonă afectată de caniculă?

Dacă intenționați să vizitați una dintre destinațiile afectate, fie în scop turistic, fie de afaceri, este foarte puțin probabil să vă puteți respecta planurile inițiale.

În regiunile cu temperaturi extreme, turiștii pot avea dificultăți în a vizita obiectivele turistice în ritmul obișnuit și vor trebui să își adapteze sau chiar să își anuleze itinerariile. Acest lucru este cu atât mai important pentru persoanele cu afecțiuni cronice sau din categoriile vulnerabile, precum vârstnicii și copiii mici.

În zonele expuse riscului de inundații, incendii de vegetație sau furtuni puternice, este posibil ca obiectivele turistice să fie închise sau chiar evacuate. De aceea, este esențial ca turiștii să urmărească atent recomandările autorităților locale și să respecte toate avertismentele.

Deși multe vacanțe pot continua în siguranță dacă sunt respectate măsurile de precauție, în anumite situații poate fi recomandată anularea sau reprogramarea călătoriei.

Cum puteți face față caniculei?

Încercați să ieșiți dimineața devreme, deoarece temperaturile încep să crească în jurul orei 11:00. Deși se crede adesea că la prânz este cel mai cald, în realitate temperaturile continuă să crească până spre seară, iar după-amiaza căldura este mult mai greu de suportat decât dimineața.

Spălați-vă frecvent mâinile, încheieturile și, dacă este posibil, fața și brațele cu apă rece. Faceți dușuri răcoroase ori de câte ori aveți ocazia și lăsați pielea să se usuce natural.

Autoritățile italiene recomandă petrecerea a cel puțin trei ore pe zi într-un spațiu cu aer condiționat. Dacă vizitați obiective turistice, refugiați-vă periodic într-un muzeu, o galerie de artă sau un restaurant răcoros.

Purtați haine lejere, deschise la culoare și realizate din materiale ușoare. Nu uitați să aplicați cremă cu factor de protecție solară și să o reaplicați periodic. Folosiți un ventilator, chiar și unul portabil, deoarece poate face o diferență semnificativă în confortul termic.

Centrele americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) recomandă să consumați mai multă apă decât în mod obișnuit și să nu așteptați să apară senzația de sete pentru a vă hidrata.

La masă, este indicat să consumați alimente bogate în apă, precum legumele crude, salatele sau fructele, în special pepenele verde și strugurii.