Soția sa, o cetățeană franceză pe nume Sylvie Yasmina, susține că bărbatul și-a agresat familia atât fizic, cât și psihic „zilnic” și l-a descris ca fiind „foarte violent”, au declarat autoritățile locale pentru BBC Urdu.

Unul dintre fiii lor a reușit să se strecoare afară pentru a depune o plângere la poliție, ceea ce a dus la o descindere la locuința familiei din Bara, un oraș izolat din provincia muntoasă Khyber Pakhtunkhwa.

Polițiștii au găsit-o pe Yasmina și pe cei cinci copii ai săi într-o cameră înghesuită și „extrem de degradată”, având vânătăi pe tot corpul.

Yasmina și copiii ei au fost duși într-un adăpost pentru femei din Peshawar. Potrivit poliției, aceștia intenționează să se întoarcă în Franța.

Soțul ei, de 54 de ani, a „închis efectiv” familia încă din momentul în care s-au mutat din Australia în Pakistan, în 2014, a mai spus femeia.

„Potrivit declarațiilor femeii... acesteia nu i s-a permis să se întâlnească cu nimeni; cei doi copii mai mari și-au întrerupt studiile, iar cei trei mai mici s-au născut în Pakistan și nu au fost niciodată înscriși la școală”, a declarat pentru BBC Urdu un ofițer superior de poliție.

Autoritățile nu au făcut publică identitatea soțului, un cetățean pakistanez despre care spun că locuia ilegal în Australia atunci când cei doi s-au cunoscut.

Cei doi s-au căsătorit în 2003 și au locuit în Australia până în 2014, când s-au mutat în Pakistan împreună cu cei doi copii mai mari. Yasmina afirmă că nu a mai avut niciun contact cu lumea exterioară de atunci.

„Am fost privați de libertate. Soțul meu nu a avut grijă de noi așa cum ar trebui să o facă un soț și tată al copiilor mei. Ne bate și ne supune zilnic la presiuni care ne afectează viața. Am simțit că viitorul meu era deja distrus, iar viitorul copiilor urma să fie distrus și el”, a scris Yasmina în declarația sa pentru poliție, din care presa locală a publicat fragmente.