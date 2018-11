Cancerul castanilor a fost tratat, iar acum cultivatorii visează iar la profituri record

Pro TV

După ce în ultimii 20 de ani plantaţii întregi de castani au dispărut din cauza bolilor şi a defrişărilor, specialiştii au reuşit în sfârşit să scoată puieţi.

Aceștia au fost plantaţi în zonele cu tradiţie din Baia Mare şi Tismana şi, mai nou, în comunităţi mici din sudul ţării.

Ministerul Mediului şi Comunitatea Europeană au dat două milioane de euro pentru a trata aşa numitul ”cancer al castanilor”.

Cancerul de scoarţă a decimat castanii comestibili. O ciupercă asiatică i-a atacat şi mulţi pomi s-au uscat. A fost nevoie de o intervenţie rapidă.

Elisabeta Jugănoiu, manager de proiect: "Se fac nişte orificii în scoarţa bolnavă, se injectează cu seringa acest material de scoarţă, se bandajează cu benzi pentru a nu pătrunde ploile sau vântul."

Într-o pepinieră a Institutului Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Silvică de la Braşov, s-a reuşit înmulţirea puieţilor. Acum, sunt plantaţi şi în alte zone ale ţării, nu doar în cele cu tradiţie, Tismana şi Baia Mare.

Este nevoie însă de 6-7 ani pentru ca aceşti puieţi să facă primele castane. În România, erau vremuri în care plantaţiile de castani comestibili se întindeau pe 3 mii de hectare. Acum, mai avem doar câteva sute.

Grațiela Leocadia Gavrilescu, ministrul Mediului: "Toţi localnicii să aibă grijă de ei, pentru că pot să devină profit al localnicilor, în sensul că se poate dezvolta o zonă profitabilă."

La Tismana, în judeţul Gorj, au fost salvate în ultimii ani, de cancerul castanilor, peste 100 de hectare.

Proprietarii culeg acum rodul din noii lor arbori.

Vasile Mogoș Guțilă, proprietar castani: "Tot ce am strâns am vândut, am vândut toată recolta.”

Până la începutul anilor '90, când au început să se îmbolnăvească, plantaţiile de castani din Tismana le asigurau localnicilor o sursă bună de câştig.

Gheorghe Drumen, proprietar castani: "Odată, satul supravieţuia din asta. Aduna toamna castane şi îşi cumpăra varză, porcul, îşi cumpărau oamenii ce era nevoie, acum…"

Cultivatorii vând kilogramul de castane cu 8 lei, însă pe piaţă preţul se poate tripla.

