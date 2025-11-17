Campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu” face noi victime. Avertismentul MAI: Mesajele conţin un link maliţios

17-11-2025 | 16:28
Profimedia

Ministerul Afacerilor Interne informează că a fost reluată campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii încearcă să inducă în eroare cetăţenii pentru a obţine acces la date personale şi la conturile de mesagerie.

autor
Mihaela Ivăncică

MAI avertizează că mesajele din campanie conţin „un link maliţios” care nu trebuie accesat, chiar dacă vine de la un număr de telefon cunoscut, întrucât contul persoanei respective poate fi deja compromis.

„Mesajele din campania «votează copilul prietenului meu» conţin un link maliţios! NU accesaţi link-ul, chiar dacă primiţi mesajul de la un număr de telefon cunoscut. Contul persoanei respective poate fi deja compromis. Rămâneţi vigilenţi! Protejaţi-vă datele! Nu distribuiţi mai departe mesajul! Rămâneţi în siguranţă!”, transmit reprezentanţii MAI.

Avertismentele specialiștilor în securitate

În urmă cu câteva săptămâni, specialiştii în securitate informatică de la Bitdefender lansau avertizări în legătură cu o campanie care afectează tot mai mulţi utilizatori de WhatsApp din România. Astfel, sub pretextul unor concursuri pentru copii, atacatorii reuşeau să preia controlul asupra conturilor unor persoane şi să comită înşelăciuni în numele acestora sau să obţină bani de la ele.

Campania frauduloasă era cunoscută sub numele de „Votează pentru copilul meu” şi pornea cu un mesaj emoţionant şi aparent inofensiv, primit de la o persoană cunoscută, în care viitoarea victimă era îndemnată să voteze pentru „X”, într-un concurs, despre care se menţiona că este „fiica unei prietene, care poate câştiga o bursă”, fiind nevoită să acceseze un link.

De ce cădeau utilizatorii în plasă

Potrivit specialiştilor, pentru că mesajul venea de la numărul de telefon al unei persoane cunoscute, mulţi utilizatori cădeau în plasă şi accesau linkul respectiv fără să fi avut vreo suspiciunea. Site-ul pe care ajungeau părea real, conţinând fotografii, butoane de vot şi chiar „clasamente” false. Pentru a vota, utilizatorii erau îndrumaţi să introducă numărul de telefon şi un cod primit prin WhatsApp, cod care, în realitate, le oferea atacatorilor acces complet la contul lor.

Aceiaşi spoecialişti explicau că, odată ce contul era compromis, infractorii trimiteau mesaje similare tuturor contactelor victimei şi, ulterior, comiteau înşelăciuni sau cereau bani sub diverse pretexte urgente.

Analizele Bitdefender indicau România printre principalele ţinte ale acestei campanii, alături de Polonia şi Germania. În ultimele luni, cercetătorii au identificat 177 de domenii frauduloase şi peste 550 de linkuri false care imită concursuri de dans, talente sau burse pentru copii.

Sursa: News.ro

Etichete: inselaciune, Whatsapp, ministerul afacerilor interne,

Dată publicare: 17-11-2025 16:28

