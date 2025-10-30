Camerele video l-au dat de gol. Prins de polițiști în fapt, un bărbat a fost amendat cu 30.000 lei în București. FOTO

O autoutilitară a fost confiscată în noaptea de miercuri spre joi, în Sectorul 6 din București, după ce șoferul a fost surprins în timp ce arunca deșeuri pe spațiul verde.

Incidentul a fost observat de operatorii din Dispeceratul de supraveghere video, care au sesizat imediat un echipaj aflat în teren, a anunțat Poliția.

Patrula a ajuns la fața locului în mai puțin de patru minute și l-a găsit pe bărbat în timp ce descărca resturi de mobilă dintr-o autoutilitară marca Renault Kangoo.

Șoferul a fost sancționat contravențional cu 30.000 de lei, iar vehiculul folosit pentru transportul și deversarea deșeurilor a fost confiscat.

Autoritățile locale atrag atenția că astfel de fapte sunt frecvente și pot fi sancționate sever, conform legislației privind protecția mediului și curățenia spațiilor publice.

Monitorizarea cu 3.000 de camere video a Sectorului 6

Imaginile sunt urmărite 24 de ore din 24, 7 zile din 7, din Centrul Integrat de Monitorizare Operativă. Zeci de spețe pe zi apar în urma monitorizării camerelor video, de la mașini parcate neregulamentar, depozitarea deșeurilor până la consumul de băuturi alcoolice sau comerțul stradal, potrivit Primăriei Sector 6.

În curând, sistemul va avea integrat un software de automatizare și AI care va evidenția cadre de interes și situații predefinite pentru a alerta autoritățile. Spre exemplu, se mărește automat imaginea de pe ecran în cazuri de aruncare a gunoiului pe domeniul public, altercații, vandalizări. Apoi instant, din dispecerat, este trimisă o notificare polițiștilor locali din teren, mai arată sursa citată.

