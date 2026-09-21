Georgescu este acuzat de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave alături de alte persoane. Paguba ar fi de peste un milion de euro în dauna unui om de afaceri.

Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT: „Investigația are un caracter complex, iar pe parcursul urmăririi penale au fost reunite mai multe cauze care vizau același tip de mecanism și prezentau legături între persoanele și operațiunile cercetate. Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini sau confirma procedura de creditare. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlu de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”.﻿

Corespondent Pro TV: „Forțele speciale ale Jandarmeriei, înarmate cu autorizație de percheziție, dar și ofițerii Direcției de Investigații Criminale au descins încă de la ora 6:00 pe proprietatea lui Călin Georgescu pentru a duce la îndeplinire această procedură a perchezițiilor, care au început totuși cu o oarecare întârziere. Și asta pentru că au așteptat cu toții să vină o avocată pentru a-l asista pe suspect la aceste proceduri, atât de importante în economia acestui dosar, în care se fac cercetări pentru constituirea unui grup infracțional organizat, dar și pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. De altfel, Călin Georgescu nu era acasă la acea oră de dimineață. Plecase la bazin, pentru a înota însă, în parcare, potrivit unor surse apropiate de anchetă, a fost interceptat de polițiști și adus acasă pentru a asista exact la aceste percheziții. Surse apropiate de anchetă, spun că la casa lui Călin Georgescu ar fi fost descoperite aproximativ 20.000 de lei și aparatură de bruiaj, care va fi expertizată pentru a se lămuri anchetatorii dacă era sau nu funcțională și dacă, prin deținerea și funcționarea acesteia, a fost sau nu încălcată legea. Dar, de asemenea, spun aceleași surse, tot în locuința lui Călin Georgescu de la Mogoșoaia, ar fi fost găsite și câteva documente diplomatice de călătorie, despre care, de asemenea, anchetatorii nu au o imagine foarte clară dacă sunt sau nu autentice și, dacă da, ce avantaje i-ar fi oferit acestuia. Până la această oră, apărătorul lui Călin Georgescu spunea că nu comentează câtuși de puțin nici suspiciunile care planează asupra lui, nici aceste percheziții. Cert este că, după finalizarea lor, Călin Georgescu va fi dus cu mandat la sediul central al DIICOT pentru audieri și unde, cel mai probabil, va fi pus sub învinuire, alături de alte persoane, două la număr, care, de asemenea, sunt suspectate de procurorii DIICOT că, împreună cu un italian, ar fi păcălit un om de afaceri buzoian în legătură cu așa-zise afaceri extrem de tentante. Acestuia i-ar fi propus o linie de credit externă de 6 milioane de euro, în schimbul căreia omul de afaceri ar fi trebuit să plătească garanții de 1.100.000 de euro. Acesta i-ar fi plătit și, ulterior, și-ar fi cerut banii înapoi, în momentul în care și-a dat seama că toată povestea ar fi, citez, după cum spunea chiar el într-o declarație de presă, „o escrocherie”. De altfel, în aceeași declarație de presă, omul de afaceri Răzvan Leu spunea că l-a cunoscut pe Călin Georgescu în 2021 și că el a fost cel care l-a convins să intre în această afacere, garantându-i că va avea parte de profituri importante. Dar, până la urmă, întreaga lor relație s-ar fi redus la încercările eșuate ale acestui om de afaceri de a-și recupera banii, chiar dacă, de-a lungul timpului, ar fi primit asigurări că totul se va rezolva. Este o anchetă în derulare de doi ani de zile, făcută de procurorii DIICOT. S-au făcut cercetări financiare până în momentul în care, iată, luni, s-au autorizat nu mai puțin de cinci percheziții domiciliare. DIICOT-ul subliniază că și Călin Georgescu, și ceilalți se bucură, deocamdată, de prezumția de nevinovăție.”