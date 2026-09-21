Astfel, pentru gestionarea situaţiei, Jandarmeria Capitalei a anunțat că a dispus măsuri de ordine şi siguranţă publică.

Potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei, pentru siguranţa tuturor participanţilor şi pentru asigurarea bunei desfăşurări a traficului rutier din zonă şi a accesului în instituţie ”a fost amenajat un spaţiu din panouri metalice, special delimitat pe trotuar, care să permită separarea zonelor şi menţinerea unor spaţii de siguranţă”.

De asemenea, jandarmii precizează că poliţiştii rutieri sunt prezenţi pentru fluidizarea traficului şi pentru prevenirea producerii unor evenimente nedorite.

Luni dimineață, Călin Georgescu a fost ridicat din trafic luni şi dus acasă, unde anchetatorii efectuează percheziţii într-un dosar de înşelăciune.

DIICOT a oferit și detalii despre dosarul de înșelăciune în care este implicat Călin Georgescu. Procurorii au explicat că o parte din bani ar fi urmat să fie folosiți în campania electorală a acestuia.