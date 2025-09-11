Calea Victoriei devine din nou pietonală în weekendul 13-14 septembrie. „Străzi deschise” se extinde și pe Calea Griviței

11-09-2025 | 22:36
Calea Victoriei devine din nou principala scenă culturală a Capitalei, cu un program divers organizat de ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti, în cel de-al 20-lea weekend al proiectului "Străzi deschise - Bucureşti, Promenadă urbană".  

Ioana Andreescu

Potrivit unui comunicat al ARCUB, transmis joi, AGERPRES, programul "Străzi deschise - Bucureşti" se extinde în acest weekend şi pe Calea Griviţei (sectorul 1), acolo unde au loc activităţi pentru întreaga familie.

Pe Calea Victoriei, o serie de spectacole pentru toate vârstele, de la show-ul exploziv de percuţie The Fury Drummers (Barbarosa & Fringe Festival), la spectacolul muzical-coregrafic de folclor, prezentat de Asociaţia Folclorică "Valea Prahovei", în zona Muzeului Naţional de Istorie, show-uri interactive ale Teatrului Ţăndărică, programate pe Calea Victoriei nr. 45, sunt doar unele dintre ofertele organizatorilor.

- În Zona Parcului Kretzulescu, Asociaţia Artiştilor Plastici din Bucureşti susţine demonstraţii de pictură, iar aici este deschisă expoziţia "2 roţi clasice", unde 30 de motorete şi motociclete, fabricate între anii 1930 şi 1980, readuc atmosfera epocilor trecute, chiar în mijlocul oraşului.

- În Piaţa Revoluţiei, programul este completat de instalaţiile artistice din cadrul programului internaţional Every Can Counts, dedicate reciclării creative, şi de FactoryLab.

- Curtea Casei Filipescu-Cesianu găzduieşte, sâmbătă şi duminică, proiecţii de filme spaniole şi o expoziţie outdoor în cadrul evenimentului Weekend sessions, dar oferă şi posibilitatea de a descoperi expoziţiile permanente ale Muzeului Municipiului Bucureşti: "Muzeul Vârstelor" şi "În apropierea sfinţilor", precum şi expoziţia tematică de pictură "Bucureştiul Nocturn".

Un spaţiu dedicat comunităţii

Calea Griviţei se transformă într-un spaţiu dedicat comunităţii, unde arta, sportul şi distracţia se întâlnesc într-un program variat pentru toate vârstele, susţinut de PROEDUS - Centrul de Proiecte Educaţionale şi Sportive Bucureşti. Pe toată durata zilei, zona va fi animată de activităţi sportive - de la mini-turnee de baschet şi mese de ping-pong, până la jocuri interactive şi instalaţii de mari dimensiuni - dar şi de ateliere creative şi sesiuni de facepainting menite să stimuleze imaginaţia celor mici.

Spectacolele de teatru

Strada va prinde viaţă prin spectacolele de teatru şi momentele de animaţie pregătite de unele dintre cele mai importante instituţii teatrale bucureştene: Teatrul de Revistă "Constantin Tănase", Teatrul Mic, Teatrul Metropolis, Teatrul Odeon şi Teatrul Ion Creangă.

Atmosfera de festival va fi completată de demonstraţiile spectaculoase ale Circului Metropolitan Bucureşti, care aduc energia circului în mijlocul oraşului, şi de concertele susţinute de artiştii Şcolii de Artă Bucureşti.

Programul "Străzi deschise - Bucureşti" din Sectorul 1 se desfăşoară în parteneriat cu Primăria Sectorului 1 şi Decathlon România.

"Străzi deschise - Bucureşti, Promenadă urbană" este organizat de Primăria Capitalei, prin ARCUB - Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti şi PROEDUS, şi propune un oraş mai prietenos, mai creativ şi mai aproape de comunitatea sa.

Programul complet

Programul complet al weekendului 13-14 septembrie este disponibil pe arcub.ro şi proedus.ro.

În cadrul programului "Străzi Deschise" din acest weekend, Calea Victoriei devine pietonală sâmbătă şi duminică (13 şi 14 septembrie), între orele 10:00 şi 22:00, pe segmentul de drum cuprins între Bulevardul Dacia şi intersecţia cu Splaiul Independenţei, fără afectarea intersecţiilor. Se va permite traversarea Căii Victoriei pe strada Ştirbei Vodă, strada C.A. Rosetti, strada Dem I. Dobrescu, strada Ion Câmpineanu şi bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul Societăţii de Transport Bucureşti va fi deviat, fără afectarea călătorilor.

Pe Calea Victoriei, traficul rutier se reia pe timpul nopţii până dimineaţa (în noaptea de sâmbătă spre duminică), începând de la ora 23:00 până la ora 09:00. Pentru siguranţa participanţilor la eveniment, pe arterele pe care nu mai circulă maşini se închid şi pistele de biciclete.

Strada Piaţa Amzei (segmentul cuprins între Calea Victoriei şi Piaţa Amzei) şi Strada Christian Tell (segmentul cuprins între Str. Biserica Amzei şi str. Piaţa Amzei) devin pietonale în zilele de 6 şi 7 septembrie, între orele 10:00 şi 22:00.

Sectorul 1 - Calea Griviţei (zona cuprinsă între Str. Iulia Haşdeu şi Bd. Dacia)

Pe Calea Griviţei, traficul rutier este restricţionat începând de vineri, 12 septembrie, ora 22:00, până luni, 15 septembrie, ora 06:00, în zona cuprinsă între str. Str. Iulia Haşdeu şi Bd. Dacia.

Sursa: Agerpres

Etichete: Strazi deschise, spectacol, Calea Victoriei,

Dată publicare: 11-09-2025 22:22

