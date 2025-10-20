Câinii ciobănești românești cuceresc Italia: păstorii din Veneto îi cumpără pentru a-și proteja turmele de lupi

20-10-2025 | 19:53
Trei dintre rasele de câini ciobănesc românesc au intrat în atenția păstorilor italieni care vor să-i cumpere pentru a-și proteja turmele de sălbăticiuni.

autor
Ana Tudoran

În zona de nord-est a Italiei, fermierii se plâng de atacuri tot mai dese ale lupilor iar guvernul regiunii Veneto a decis să le dea bani pentru garduri electrice și câini de pază.

Unii ...gardieni cu blăniță vor veni de pe plaiuri mioritice.

La o stână din județul Brașov, 15 ciobănești de Bucovina au grijă de peste 1000 de oi.

Cristian Suciu, cioban: "La pază, cel puțin, câinii fac tot la noi. Dacă nu ai câini, nu faci nimic".

Iar pe forța câinilor românești se bazează și ciobanii din regiunea italiană Veneto. Autorităţile au decis să aloce 76 de mii de euro celor care vor să-și protezeje turmele cu garduri electrice și câini veniți -pe lângă alte țări- și de la noi.

Ciobănescul Carpatin, Mioriticul și cel de Bucovina sunt trei din cele 17 rase internaționale acceptate de italieni la finanţare.

Lucian Băgia, purtătorul de cuvânt al Asociației Chinologice Române: "Sunt câini folosiți de sute de ani de către ciobanii din România, au demonstrat că pot face față atât condițiilor naturale, cât și provocărilor constituite în special de urși și de lupi".

În România avem peste 130 de canise pentru cele trei rase de ciobănesc românesc. Un pui de ciobănesc cu pedigeree costa în medie 500 de euro dar exemplarele cele mai performante pot ajunge și la 1000 de euro.

Pentru vânzare peste hotare, puii trebuie să aibă minimum 3 luni şi toate actele la zi: dovada pedigree-ului, paşaport şi carnet de sănătate.

Iulia Suciu, fermier: "Sunt foarte atenți și vigilenți, au un auz și bun simț extraordinar. Dacă nu i-am avea pe ei nu am avea ce face ar fi daună totală în continuu, pentru că avem foarte mulți urși în zonă, foarte mulți lupi".

În țara noastră, astfel de proiecte au fost deja derulate cu bani de la Comisia Europeană. Ciobani din diferite zone au primit câini ciobăneşti pe care s-au obligat să-i îngrijească și să-i înmulţească. Apoi, să doneze la rândul lor pui către alte stâne.

Cosmin Alboni, cioban: "Fără câine nu se poate, suntem atacaţi, e zona împădurită. Nu poate să păzească 10 oameni ce păzeşte un câine bun."

România are 4 rase de ciobănesc omologate internaţional. Ultima, Ciobănescul Corb, a primit recunoaşterea în septembrie anul trecut.

Sursa: Pro TV

Etichete: italia, caine, ciobanesc, turme,

Dată publicare: 20-10-2025 19:37

Duminică va avea loc unul dintre cele mai așteptate momente pentru credincioșii ortodocși – sfințirea Catedralei Naționale.

