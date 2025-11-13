Cadre de avioane Blue Air, vândute cu peste 140.000 de euro. Vor fi transformate în hoteluri și restaurante

Stiri actuale
13-11-2025 | 14:38
avion, blue air
Inquam Photos / George Calin

Trei cadre de avion din flota Blue Air, aflată în faliment, au fost adjudecate cu peste 140.000 de euro și vor fi transformate în hoteluri și restaurante.

autor
Aura Trif

"Alte două cadre de avioane aşteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Braşov care vrea să construiască un hotel într-un avion a mai cumpărat unul recent, iar celălalt a fost adjudecat de un alt om de afaceri din ţară. Mai avem listate pe platformă două avioane şi două cadre de aeronavă, care trezesc interesul multor investitori, în special din zonele HoReCa şi evenimente, motiv pentru care am programat deja licitaţiile", a declarat Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Avioanele fără motor tip Boeing 737-530, Boeing B737-5L9 şi Boeing B737-322 au fost adjudecate de antreprenori români cu peste 45.000 euro fiecare, urmând a fi transformate în hoteluri şi restaurante.

Mai multe cadre, spre vânzare

Platforma mai listează, în acest moment, spre vânzare un cadru de aeronavă tip Boeing 737-530, fabricat în 1991, cu 120 de locuri, aflat în conservare din anul 2020, un cadru tip Boeing 737-3YO, fabricat în 1991, cu 118 locuri, în stare bună şi două avioane Boeing 737-500 care pot fi repuse în funcţiune. Preţul de pornire al avioanelor e 238.250 euro, fiecare, iar pentru cadrele de aeronavă licitaţia porneşte de la 10.750, respectiv 11.000 de euro.

Avioanele cu şi fără motor listate spre vânzare au aparţinut companiei Blue Air, aflată în faliment din iulie 2025. Compania a intrat în insolvenţă în 22 martie 2023 şi este deţinută de stat.

Citește și
avion de lupta
Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos
Radonul, inamicul tăcut din casele noastre. Medicii avertizează asupra riscurilor pentru sănătatea pulmonară

Sursa: Agerpres

Etichete: avioane, licitatie, blue air,

Dată publicare: 13-11-2025 14:38

Articol recomandat de sport.ro
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Parada modei la naționala Franței! Cum au venit Mbappe & Co
Citește și...
Finlanda acuză oficial China că ajută masiv Rusia în războiul din Ucraina. Scandinavii și-au creat o flotă comună de avioane
Stiri externe
Finlanda acuză oficial China că ajută masiv Rusia în războiul din Ucraina. Scandinavii și-au creat o flotă comună de avioane

China alimentează "masiv" efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO, informează AFP.

 

Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos
Stiri actuale
Câte avioane F-16 are România în caz de război. Flota de aeronave de luptă, întărită cu achiziții din Țările de Jos

România a semnat contractul pentru cumpărarea celor 18 avioane de vânătoare F-16, de la Regatul Țărilor de Jos. Aeronavele au ajuns deja la noi în țară.

Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol
Stiri actuale
Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol

Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave de luptă au fost ridicate în aer.

Recomandări
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Stiri externe
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă

Este una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, găzduind magazine de top și inclusiv filiala istorică a magazinului de mobilă de lux Heal’s, scrie DailyMail

DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”
Stiri Politice
DNA a verificat documente la Primăria Cluj-Napoca – Emil Boc: „E un conflict între două firme, noi doar am oferit acte”

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, joi, că verificările pe care DNA le-a făcut cu o zi înainte la sediul instituţiei pe care o conduce vizează probleme între două firme asociate, fără legătură cu proiectul de realizare a metroului.

Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș, produsă de o butelie GPL. Două persoane au suferit arsuri

A fost activat Planul Roșu, joi dimineață, în orașul Balș din județul Olt, după o explozie urmată de un incendiu, într-un apartament! Proprietarii au fost transportaţi în stare gravă, la spital.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 13 Noiembrie 2025

47:11

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28