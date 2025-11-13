Cadre de avioane Blue Air, vândute cu peste 140.000 de euro. Vor fi transformate în hoteluri și restaurante

Trei cadre de avion din flota Blue Air, aflată în faliment, au fost adjudecate cu peste 140.000 de euro și vor fi transformate în hoteluri și restaurante.

"Alte două cadre de avioane aşteaptă să fie transportate din aeroportul Otopeni. Antreprenorul din Braşov care vrea să construiască un hotel într-un avion a mai cumpărat unul recent, iar celălalt a fost adjudecat de un alt om de afaceri din ţară. Mai avem listate pe platformă două avioane şi două cadre de aeronavă, care trezesc interesul multor investitori, în special din zonele HoReCa şi evenimente, motiv pentru care am programat deja licitaţiile", a declarat Flavius Drăghici, COO azitis.com.

Avioanele fără motor tip Boeing 737-530, Boeing B737-5L9 şi Boeing B737-322 au fost adjudecate de antreprenori români cu peste 45.000 euro fiecare, urmând a fi transformate în hoteluri şi restaurante.

Mai multe cadre, spre vânzare

Platforma mai listează, în acest moment, spre vânzare un cadru de aeronavă tip Boeing 737-530, fabricat în 1991, cu 120 de locuri, aflat în conservare din anul 2020, un cadru tip Boeing 737-3YO, fabricat în 1991, cu 118 locuri, în stare bună şi două avioane Boeing 737-500 care pot fi repuse în funcţiune. Preţul de pornire al avioanelor e 238.250 euro, fiecare, iar pentru cadrele de aeronavă licitaţia porneşte de la 10.750, respectiv 11.000 de euro.

Avioanele cu şi fără motor listate spre vânzare au aparţinut companiei Blue Air, aflată în faliment din iulie 2025. Compania a intrat în insolvenţă în 22 martie 2023 şi este deţinută de stat.

