Noi atacuri ale Rusiei la granița României. MApN a ridicat patru avioane de luptă de la sol

04-11-2025 | 09:25
Ministerul Apărării anunţă, marţi, noi atacuri ale Federaţiei Ruse la nord de Dunăre, motiv pentru care patru aeronave de luptă au fost ridicate în aer.

Adrian Popovici

Comandanţii acestora aveau aprobare pentru ”angajarea ţintelor aeriene dacă pătrundeau în spaţiul aerian naţional”, dar nu s-au depistat pătrunderi neautorizate.

”În noaptea dintre 3 spre 4 noiembrie, forţele Federaţiei Ruse au executat două atacuri asupra infrastructurii portuare ucrainene situate pe fluviul Dunărea. În urma acestor acţiuni, au fost observate numeroase explozii pe malul ucrainean”, a transmis, marţi, Ministerul Apărării, într-un comunicat de presă.

Ca urmare a semnalelor detectate de sistemele de supraveghere, au fost ridicate în aer două aeronave F-16 dislocate la Baza Aeriană Feteşti, la ora 00.17, respectiv două aeronave germane Eurofighter Typhoon dislocate la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, la ora 02.45 pentru cercetare şi asigurarea securităţii spaţiului aerian naţional.

”Comandanţii misiunilor au avut aprobare pentru angajarea ţintelor aeriene, dacă acestea pătrundeau în spaţiul aerian naţional şi puneau în pericol securitatea cetăţenilor României. Nu au fost detectate pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian al României şi nu au fost identificate resturi de vehicule aeriene pe teritoriul naţional”, a precizat sursa citată.

Ministerul Apărării Naţionale ”condamnă cu fermitate atacurile Federaţiei Ruse asupra infrastructurii civile ucrainene, acţiuni care reprezintă o încălcare gravă a dreptului internaţional şi o ameninţare la adresa securităţii regionale”.

România rămâne în contact permanent cu aliaţii din NATO şi Uniunea Europeană şi menţine un nivel ridicat de vigilenţă şi reacţie.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 04-11-2025 09:08

Forțele armate poloneze au declarat, miercuri, că două dintre avioanele sale de vânătoare au interceptat și escortat un avion de recunoaștere rus care zbura, marți, deasupra Mării Baltice.

