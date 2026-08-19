După declarația lui Bogdan Ivan în contextul crizei de energie cu care se confruntă România. Bolojan a declarat că informațiile postate de Ivan „nu au nicio legătură cu realitatea” și pot genera panică în rândul populației, transmite Agerpres.

„Astăzi a apărut o postare a fostului ministru al Energiei, domnul Ivan, care alarma pe toată lumea că agenții economici vor fi decuplați, că nu mai avem energie, că intrăm în black-out și așa mai departe. Vă dați seama că aceasta este o atitudine iresponsabilă pentru că ea este efectul necunoașterii procedurilor legale sau a unei atitudini inconștiente, în care creezi o frică sau niște știri care nu au nicio legătură cu realitatea”, a afirmat Bolojan la B1 TV.

Guvernul a aprobat o listă de companii pentru situații de criză

Premierul interimar a confirmat că Guvernul a aprobat, în baza unei proceduri, o listă de companii care ar putea fi decuplate în cazul unei crize energetice majore, dar a subliniat că este convins că o astfel de măsură nu se va aplica.

„Există proceduri care se adoptă atunci când poți ajunge într-o situație dificilă. Și guvernul Grindeanu le-a adoptat când a fost, dar nu le-a aplicat. Și acest guvern le-a adoptat. Eu sunt convins că nu o să le aplicăm. Se face o listă de companii mari, de mari consumatori, care urmează să fie decuplați primii sau li se reduce puterea alocată atunci când se ajunge la un deficit de energie în așa fel încât locuințele să nu fie afectate. Ca să nu se publice lista cu aceste companii, pentru că s-ar crea știri de tot felul, s-a adoptat doar hotărârea de guvern, iar lista se comunică fiecăreia”, a explicat Bolojan.

Reacția lui Bogdan Ivan

Fostul ministru al Energiei nu a răspuns imediat acuzațiilor premierului interimar, dar postarea sa a stârnit controverse în spațiul public, mai ales într-un context în care România se confruntă cu o criză energetică generată de secetă și de nivelul scăzut al Dunării, care a afectat producția de energie hidro și funcționarea centralei nucleare de la Cernavodă.