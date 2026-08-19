Oaspeții participă la un festival de muzică și cultură cehă devenit deja tradiție, care îi atrage în Banat în fiecare vară de peste 15 ani. Majoritatea vizitatorilor au călătorit cu un tren special care a pornit din Praga și a ajuns la Orșova după un drum de 25 de ore.

Un șuierat puternic despică liniștea în gara din Orșova. La geamurile vagoanelor zeci turiști cehi, care tocmai au încheiat o călătorie maraton, le fac cu mâna celor care au venit să îi întâmpine.

Printre ei, Martina și Václav, un cuplu din Brno care abia aștepta să ajungă în România. Oboseala celor 25 de ore pe șine pare să fi dispărut, însă, ca prin minune. La scurt timp după oprire, peronul gării din Orșova se transformă într-o scenă improvizată.

Satul Eibenthal găzduiește, anual, cel mai mare eveniment dedicat minorității cehe din România. Mii de turiști și zeci de artiști au călătorit peste o mie de kilometri cu trenuri și autobuze speciale din Praga pentru a lua parte la cele cinci zile de concerte rock, piese de teatru și dezbateri culturale

Turistă: „25 de ore, o călătorie superlungă"

Turistă: „Petrecerea începe în tren. Am vrut să încerc experiența asta."

Evenimentul transformă anual localitatea într-o enclavă culturală dar aduce și venituri consistente pensiunilor și producătorii locali. Oaspeții vor merge în excursii pe Clisura Dunării și vor participa la concerte în fiecare seară.

Alin Subțire, organizator excursii Clisura Dunării: „Nouă ne dă posibilitatea în perioada aceasta care e destul de grea să rotunjim puțin veniturile și să oferim servicii din ce în ce mai de calitate. Suntem la ediția a 15-a, e clar că am depășit toate greutățile”.

Tiberiu Pospisil, organizator festival: „Cei care nu au mai fost la Eibenthal o să-l cunoască, cei care au mai fost o să se revadă cu prietenii localnici și o să se distreze împreună."

Alături de turiștii veniți cu trenul, la Eibenthal vor ajunge și cei care au pornit la drum cu mașinile proprii, dar și 120 de cehi care au apelat la un zbor charter. Festivalul se desfășoară în perioada 19-23 august.