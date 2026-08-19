La o fermă, vizita turiștilor poate începe cu hrănitul animalelor.

Fermele primesc turiști

Emilia și Jakab au dezvoltat ferma familiei. Produc brânzeturi maturate de zece ani. Laptele vine de la cele 23 de vaci din rasa Bălțată Românească.

Fermieri: „O brânză bună nu începe în atelier, ci pe pășune. Este otavă de cea mai bună calitate, se poate mirosi. Se simte mirosul de plante medicinale.”

Turiștii află că așa se face diferența dintre o brânză industrială și una produsă artizanal. În făbricuță sunt procesați 800 de litri de lapte pe zi.

Corespondent PROTV: „Atracția principală este această pivniță din piatră care a fost construită în 1936. Aici brânzeturile stau la măturat cel puțin două luni până pot fi consumate.”

Turiștii degustă preparatele artizanale

Degustarea este momentul cel mai așteptat de vizitatori. Aceștia au venit din Londra și au pe platou inclusiv brânzeturi maturate timp de 18 luni.

Bărbat: „Toate sunt foarte bune!”

Femeie: „Telemeaua este atât de cremoasă.”

Un tur care durează o oră costă 60 de lei pentru adulți și 40 pentru copii.

Emilia Bodor, proprietar fermă: „Oamenii și copiii au o imagine cum se nasc brânzeturile, de unde vin, de ce e atât de important ca animalele să fie hrănite exclusiv cu fân.”

Ferenc este apicultor și a preluat pasiunea de la tatăl său. Are peste 200 de stupi și le permite vizitatorilor să se apropie.

Ferenc Lajos, apicultor: „Albinele aproape niciodată nu înțeapă. Dacă nu facem zgomot mare, putem să lucrăm liniștiți, uitați, pot să pun și mâna aici.”

Fermele promovează gastronomia locală

Urmează să descoperim că din aceste butoaie uriașe mierea intră în procesul de îmbuteliere. Linia este automatizată, dar până acum trei ani procesul era manual.

Ferenc Lajos, apicultor: „Poate să facă 800 de borcane pe oră.”

Vizitele se fac pe bază de programare.

Szabo Karoly, Visit Harghita: „Fără producătorii locali nu putem să vorbim despre gastronomia locală.”

Un alt producător le prezintă turiștilor traseul fructului din pom până la palinca din pahar. În acest moment, sunt incluse în conceptul Open Farm 33 de ferme și puncte de vizitare din județul Harghita.