În același timp, primarul Ciprian Ciucu le-a cerut edililor din Ilfov să reorganizeze transportul care leagă capitala de localitățile din jur.

În București oriunde întorci privirea este un șantier.

Bucureștiul are zeci de șantiere

Corespondent PROTV: „Potrivit Primăriei Capitalei, în acest moment în București sunt 63 de șantiere și mai bine de jumătate din acestea încurcă în mod direct traficul. În 11 puncte, de pildă, se lucrează la înlocuirea șinelor de tramvai, iar în alte 27 de puncte, potrivit reprezentanților primăriei capitalei, se lucrează la rețeaua de termoficare.”

Bărbat: „Nu prea se lucrează. Sau sunt foarte puțini muncitori pe porțiunea respectivă. Aici ar fi trebuit să fie o armată, e o arteră foarte importantă. Și dacă sunt 10 muncitori, dar nu cred că sunt 10.”

Este, de altfel, observația multor șoferi deranjați că, deși muncitorii au decopertat străzile de câteva luni, în multe zone, lucrările nu avansează.

Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei: „Da, vor fi întârzieri. De 6 luni, de 4 luni, depinde de dimensiunea fiecărei rețele. S-au oprit un pic lucrările la șine, de aceea zic oamenii că nu se mai lucrează. Nu. Se face expertiza, se proiectează, se recontractează. Sunt genul care preferă să își ia înjurături că stau oamenii în trafic, dar care să pună orașul la punct pentru următorii 50, 70 de ani.”

Traficul se va aglomera odată cu școala

De săptămâna viitoare se va circula și mai greu în oraș, pentru că încep cursurile și nu toți copiii învață la școala de lângă casă.

Bărbat: „Plecăm cu o oră mai devreme și ajungem unde trebuie să fim.”

Pe de altă parte, primarul general i-a chemat la București pe primarii din Ilfov ca să găsească o soluție pentru îmbunătățirea transportului în comun.

Ca să fluidizeze traficul și să reducă din cheltuieli, edilul vrea ca autobuzele care leagă localitățile limitrofe de Capitală să nu mai ajungă până în centrul Bucureștiului, de pildă. Se vor opri la periferie, acolo de unde călătorii își vor continua drumul cu mașinile STB.

Femeie: „E mai greu așa, mai complicat. Așa, pe acesta îl luam din sat și până la Obor. Așa să schimb... nu mi se pare prea ok.”

În acest moment, Primăria Capitalei subvenționează 90% din costurile cu transportul public din Ilfov, adică plătește în jur de 250 de milioane de lei pe an, în condițiile în care un bilet costă 3 lei, indiferent de cât de lungă este călătoria.