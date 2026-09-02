Berlinul a imputat Rusiei tentativa de atentat, potrivit informațiilor relatate miercuri de trei publicații germane și citate de AFP, relatează Agerpres.

Ziarul Süddeutsche Zeitung (SZ) şi grupurile audiovizuale publice regionale NDR şi WDR relatează că primul suspect, de naţionalitate belarusă dar care deţine şi un paşaport rusesc, ar fi intrat în spaţiul Schengen cu o viză turistică italiană eliberată la Minsk.

Acest bărbat s-a făcut deja remarcat pentru infracţiuni comise în ţările baltice, afirmă cele trei media.

Cel de al doilea suspect, care ar deţine un paşaport leton şi unul rusesc potrivit NDR şi WDR şi ar fi născut în Rusia potrivit SZ, ar fi acţionat ca responsabil de logistică şi instructor pentru plănuirea atacului. Sosit la sfârşitul lui iulie în Germania prin aeroportul din Berlin, el ar fi închiriat o maşină pentru a se deplasa în regiunea Leipzig, înainte de a părăsi ţara cu două zile înainte de presupusul atac, potrivit aceloraşi surse.

Cei doi bărbaţi ar fi fost identificaţi datorită urmelor de ADN găsite de poliţia ştiinţifică în şi în împrejurimile aeroportului: pe o dronă, pe o cutie de conserve umplută cu explozibili şi pe o antenă fixată pe un arbore.

Bazele de date europene au permis stabilirea unor corespondenţe în Lituania şi Finlanda, coroborate de informaţii ale serviciilor de informaţii, potrivit surselor citate.

Germania a anunţat marţi măsuri de retorsiune împotriva Rusiei, după ce a acuzat-o că a trimis drona încărcată cu explozibil la începutul lui august pe aeroportul din Leipzig, o platformă militară capitală pentru armata germană şi pentru NATO.

Drona a fost descoperită în zona securizată a operaţiunilor de marfă, în apropierea mai multor avioane-cargo ucrainene, şi un al doilea dispozitiv ar fi lovit un avion-cargo al DHL câteva minute mai târziu.

Potrivit presei germane, o altă dronă ar fi fost descoperită mai târziu în apropiere de aeroport, de asemenea cu urme de substanţe explozive.

Ministrul german de interne Alexander Dobrindt a declarat că "anchetele poliţieneşti, modurile de operare şi informaţiile serviciilor de informaţii" germane demonstrează "o responsabilitate rusească în tentativa de atentat de pe aeroportul din Leipzig".

Preşedintele rus Vladimir Putin a denunţat marţi o "nouă eroare grosolană" din partea Germaniei, devenită principalul susţinător financiar al Ucrainei, şi diplomaţia rusă a anunţat miercuri că l-a convocat pe însărcinatul de afaceri german la Moscova.

De la începutul războiul în Ucraina, în februarie 2022, Germania şi mai multe state europene impută cu regularitate Kremlinului operaţiuni de destabilizare, spionaj şi sabotaj pe teritoriul lor.