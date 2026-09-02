Ce era mai rău s-a adeverit pe litoral, în cazul bărbatului de 52 de ani dispărut ieri în mare la Costinești. Trupul său, tras de curenți în larg, a fost găsit în urmă cu câteva ore de scafandrii de la ISU Dobrogea. Turistul era din Harghita și fusese văzut ultima dată în zona geamandurilor.

Corespondent Știrile PRO TV: „Cei 17 scafandri de la ISU Dobrogea l-au căutat încontinuu și azi, de la primele ore. Ieri, scafandrii au verificat peste 6.000 de metri pătrați. Operațiunea de căutare a fost extinsă atât în zona digurilor, cât și la suprafața apei. Echipajele au avut o misiune grea din cauza vizibilității reduse și a curentului de fund extrem de puternic în aceste zile. Salvamarii spun că de mâine marea ar trebui să fie liniștită și caldă, numai bună pentru o baie. Dar îndeamnă, totuși, la prudență, pentru că zona litoralului românesc este străbătută de curenții RIP, de retur, fluxuri înguste și puternice de apă care se deplasează rapid dinspre mal spre larg și îi pot duce pe înotători în zone periculoase. Prognoza arată că sâmbătă ar urma să fie din nou valuri.”