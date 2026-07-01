Corespondent PROTV: „A fost emisă și o avertizare de tip cod portocaliu în acest sens. Vedem aici toate aceste județe colorate cu portocaliu – vor fi vizate de această nouă vijelie pe care o urmăresc acum meteorologii cu îngrijorare. Ea vine spre Capitală, se formează și aduce din nou cantități impresionante de apă, de peste 25 de litri pe metru pătrat, peste 50 în anumite zone, dar și rafale de vânt puternice.

Vedem aici – izolat, scrie și 100 km/h. Au mai fost în Capitală astfel de episoade. Anul trecut, în luna iulie, pe 18, în zona Otopeni, rafalele de vânt au atins în timpul unei vijelii 100 km/h, au smuls un acoperiș, l-au aruncat într-un alt bloc, iar bucățile și resturile au ucis o femeie de 49 de ani care se afla în casă. Tocmai pentru a evita astfel de tragedii, pompierii emit acele mesaje de tip RO-Alert în care scrie să ne ferim și să nu stăm în dreptul ferestrelor.

Foarte multe mesaje de tip RO-Alert am primit și în noaptea trecută. Un astfel de episod s-ar putea forma începând cu ora 15:00, iar această vijelie ar trebui să dureze până mâine dimineață, la ora 6:00. Cantitățile de apă pe care le va aduce se suprapun peste cele căzute azi-noapte. Ați văzut deja – foarte multe parcări subterane inundate.

Pompierii nu mai fac față, așa că au chemat alte echipaje din alte județe să îi ajute. Cum s-a format această vijelie puternică? Va fi cuprinsă descrierea într-un raport la care lucrează chiar acum meteorologii și pe care îl vor trimite către Ministerul Mediului. În mare, din ce am vorbit cu ei, este vorba despre foarte multă umezeală care s-a strâns deasupra Capitalei pe timpul zilelor caniculare. Aseară, vântul a adus dinspre Marea Neagră și mai multă umezeală tot în zona Capitalei. Când această umezeală s-a răcit brusc la altitudini mari, s-a transformat în bucăți de gheață, în grindină și în stropi mari de apă, a căzut spre pământ împingând aerul de sub ea, ceea ce a generat aceste rafale de vânt puternice, spuneau meteorologii. Măsurate la stațiile meteo – cam 70 km/h. Dacă în această după-amiază vor depăși, ne așteptăm la pagube chiar mai mari decât au fost în noaptea trecută.

S-a înregistrat și un record de precipitații aici, în zona Băneasa. La stația meteo s-au măsurat 88 de litri pe metru pătrat. Această cantitate de apă nu s-a mai înregistrat de vreo 60 de ani în această zonă.”