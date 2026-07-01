"Aproape 2.000 de solicitări reprezintă intervenţii la care echipajele au fost deja direcţionate (unele au fost finalizate, iar altele sunt încă în curs de desfăşurare), iar 550 de solicitări se află în prezent în aşteptare, urmând să fie preluate de către echipajele de intervenţie în funcţie de disponibilitate", informează Biroul de presă al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).

Inundații și pagube majore în Capitală

Până la ora 14:30 au fost evacuată apa din 277 de case, 57 de curţi, 320 de subsoluri, 119 străzi, precum şi pentru degajarea a 779 copaci, 34 stâlpi, 59 elemente de construcţie, fiind afectate 456 autovehicule.

Totodată, se intervine cu cinci motopompe transportabile pentru evacuarea apei din subteran la staţia de metrou Piaţa Victoriei.

În judeţul Ilfov, are loc evacuarea apei din 182 case, 60 curţi, 30 subsoluri, 30 străzi, precum şi pentru degajarea a 32 copaci, 14 stâlpi, patru elemente de construcţie, fiind afectate 20 autovehicule.

Alerte RO-ALERT emise în București și Ilfov

Au fost emise 11 mesaje de informare a populaţiei prin sistemele RO-ALERT şi CRAWL-TVR, în contextul avertizărilor hidrometeorologice - 6 în Bucureşti şi 5 în judeţul Ilfov.

La acest moment, situaţia centralizată a forţelor şi mijloacelor dislocate în sprijinul ISU Bucureşti-Ilfov este următoarea: 15 autocamioane de intervenţie, 13 autospeciale de primă intervenţie şi comandă, 20 de motopompe transportabile, 25 de motopompe remorcabile de mare capacitate, 20 de drujbe şi accesoriile aferente.

Sprijin din mai multe județe ale țării

Resursele au fost mobilizate din cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă din judeţele Argeş, Bacău, Botoşani, Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Iaşi, Prahova, Suceava, Teleorman, Vaslui şi Vrancea.

Forţele suplimentare acţionează integrat alături de echipajele ISU Bucureşti-Ilfov pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice, desfăşurând misiuni de evacuare a apei, îndepărtare a arborilor şi elementelor de construcţie căzute, precum şi alte intervenţii destinate înlăturării situaţiilor de pericol.