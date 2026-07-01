UPDATE 17:00 Începând cu ora 16.20 defecțiunea apărută la stația de metrou Universitate a fost remediată de către personalul Metrorex. Circulația a fost reluată.

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Focul ar fi pornit la un izolator afectat de infiltrațiile de apă și de umiditatea ridicată, în urma furtunii violente care a lovit Capitala.

„Metrorex informează că astăzi, 01 iulie 2026, în jurul orei 15:20, din cauza umidității, pe Magistrala 2, la stația Universitate a fost semnalată o defecțiune tehnică constând în conturarea unui izolator, fenomen care a generat degajarea de fum”, a anunțat compania.

Totodată, instalația de ventilare a stației a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a fumului și a mirosului.

„La acest moment, echipele specializate Metrorex intervin pentru remedierea defecțiunii. Instalația de ventilare din stație a fost pornită pentru evacuarea cât mai rapidă a mirosului de fum. Metrorex monitorizează permanent situația și va informa publicul cu privire la orice evoluție relevantă”, a mai precizat sursa citată.