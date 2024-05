American Independent Film Festival #8 începe cu proiecții în aer liber la Castelul Bran, pe 7 iunie

American Independent Film Festival (AIFF) revine pentru a 8-a ediție cu cele mai recente și mai apreciate producții independente realizate în SUA, care vor putea fi văzute între 07 și 13 iunie la București și, în premieră anul acesta, în cadrul magic al Castelului Bran, pe 7 și 8 iunie.

HIT MAN (Richard Linklater) va deschide festivalul, vineri, pe 07 iunie, atât la Cinema Elvire Popesco din București, cât și în aer liber, în curtea Castelului Bran. Kinds of Kindness, cel mai recent film al lui Yorgos Lanthimos, care va avea premiera internațională pe 17 mai, în competiție la Cannes, va închide festivalul de la București, joi, 13 iunie, cu două proiecții simultane la Elvire Popesco și la Cinema Muzeul Țăranului, cele două săli din București care găzduiesc proiecțiile festivalului. AIFF 8 organizează pentru prima oară în istoria festivalului și a Castelului Bran proiecții de filme în premieră, pe 07 și 08 iunie, la lăsarea serii, în curtea castelului. Propunerea AIFF 8 este cea de a reconecta publicul român, dar și potențiali turiști străini, cu frumusețea cinema-ului în aer liber, accentuată de setting-ul unic și de atmosfera uluitoare a unuia dintre cele mai frumoase locuri din România. „AIFF 8 își continuă misiunea de a oferi publicul român filme care sunt mai mult decât doar entertainment, de a intermedia dialogul publicului cu realizatorii peliculelor, de a cultiva experiența vizionării de filme de cinema ca eveniment social, în mijlocul comunității și de a folosi cinematograful ca prilej de conectare și comunicare cu ceilalți, inclusiv prin popularizarea unor cauze sociale cărora festivalul le donează, ca în fiecare an, încasările din vânzarea de bilete.”, Cristian Mungiu, director al AIFF Mai multe detalii despre programul festivalului vor fi anunţate în curând şi vor fi publicate pe www.filmedefestival.ro

Sinopsisuri filme



Richard Linklater, unul dintre cei mai importanți regizori americani contemporani este cunoscut publicului, printre altele, pentru seria Before Sunrise (1995), Before Sunset (2004) și Before Midnight (2013) și pentru ambițiosul proiect cinematografic Boyhood (2014) filmat de-a lungul a 12 ani. În HIT MAN, un neo noir luminos, Glen Powell, un actor cunoscut mai degrabă pentru blockbustere, interpretează rolul lui Gary Johnson, care duce o viață dublă de profesor și fals ucigaș plătit pentru Departamentul de Poliție din New Orleans. Cu o capacitate extraordinară de a intra în pielea diferitelor personaje și personalități, Gary ajunge să se simtă atras de una dintre potențialele criminale pe care trebuie să le prindă, Madison, interpretată de Adria Arjona (True Detective 4). Pe măsură ce Madison se îndrăgostește de una dintre identitățile de ucigaș ale lui Gary - misteriosul Ron - aventura lor declanșează o reacție în lanț de jocuri de rol, înșelăciune și mize tot mai mari. Scris în colaborare de Linklater și Powell și inspirat de o poveste adevărată incredibilă, HIT MAN este o comedie existențială inteligentă despre identitate, care a avut premiera la Veneția și a fost în selecția de la Sundance. HIT MAN este distribuit în Europa de Est de Prorom.

KINDS OF KINDNESS, în competiție la Cannes anul acesta, este o fabulă contemporană triptică, cu care unul dintre cei mai captivanți regizori ai momentului, Yorgos Lanthimos, revine la mai puțin de un an după succesul răsunător al filmului său Poor Things. În Kinds of Kindness, trei povești aparent distincte sunt intrinsec legate: cea a unui om fără opțiuni care încearcă să preia controlul asupra propriei vieți, a unui polițist îngrijorat că soția sa, care fusese dată dispărută pe mare, s-a întors și pare o persoană cu totul diferită și a unei femei hotărâte să găsească pe cineva destinat să devină un lider spiritual prodigios. Filmul are o distribuție stelară: Emma Stone, care tocmai a luat Oscarul pentru Poor Things, Jesse Plemons (Other People, The Power of the Dog), Willem Dafoe (Poor Things, The Lighthouse, Florida Project) și Margaret Qualley (Poor Things, Once Upon a Time in Hollywood, serialul Maid), fiecare dintre actori interpretând mai multe roluri în film. Kinds of Kindness este distribuit în România de Forum Film România și va avea premiera în cinematografe în data de 13 septembrie 2024.