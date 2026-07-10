Trofeul celor Cinci Surori a fost organizat o singură dată, în 1976, iar acum, după 50 de ani, a fost reluat cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Deși competiția își păstrează numele de Trofeul celor Cinci Surori, doar patru dintre cele cinci veliere mai sunt în serviciu activ și au luat startul în regată.

Bricul „Mircea” s-a întrecut cu navele-școală „Eagle”, a Pazei de Coastă americane, „Sagres”, a flotei portugheze, și „Gorch Fock”, din Germania. A cincea navă, „Gorch Fock I”, se află în portul Stralsund, din Germania, și a fost transformată în muzeu.

Înainte de start, cele patru surori au executat un exercițiu spectaculos de manevre și evoluții în formație, în largul Atlanticului.

Doug Meehan, reporter WCVB: „Chiar în babordul nostru se vede nava «Eagle» a Pazei de Coastă, în toată splendoarea ei. Ne aliniem pentru o fotografie uriașă cu toate navele-surori. Și aici sunt celelalte două. Nava din Germania intră în formație, iar cea din România este chiar în spatele nostru.”

Împinse doar de vânt, cele patru nave au parcurs un traseu de 60 de mile marine, adică aproximativ 110 kilometri, între New York și Boston. Traseul a inclus și un punct de întoarcere care trebuia ocolit pe la est, iar echipajele au depins de intensitatea și direcția vântului, dar și de rapiditatea cu care marinarii au executat manevrele.

Emily Maha, reporter WCVB: „A fost unul dintre cele mai impresionante lucruri pe care le-am văzut de foarte mult timp: aceste veliere superbe, în formație, în mijlocul Oceanului Atlantic. La un moment dat, un elicopter al Pazei de Coastă a trecut pe deasupra pentru a fotografia aceste nave-surori, care nu au mai navigat împreună din 1976.”

După o cursă plină, navele-surori au trecut linia de sosire după miezul nopții. Câștigătoarea nu a fost încă anunțată. Potrivit regulamentului, organizatorii vor dezvălui rezultatul la ceremonia oficială de premiere din portul Boston.

La prima și, până acum, singura ediție, cea din 1976, trofeul — realizat de celebra casă de bijuterii Tiffany - a fost câștigat de velierul german „Gorch Fock”, care îl păstrează și astăzi.