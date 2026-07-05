Își va continua apoi călătoria spre casă și va ajunge la Constanța în septembrie. Pe temperaturi caniculare, sub soarele arzător, nava-școală Mircea a intrat în New York în timp ce zecile de cadeți intonau Marșul Marinarilor. Urcați în formație pe catarg, au salutat Statuia Libertății pe lângă care au trecut în paradă.

Cadeții au întins velele și au salutat din arboradă zecile de mii de oameni adunați pe malurile râului Hudson, de Ziua Americii. La spectaculoasa paradă, bricul Mircea a defilatîntre un velier portughez și unul spaniol. Printre cei care l-au urmărit s-a numărat și Eduard Ilie - român stabilit în America de mulți ani și care are peste 160.000 de urmăritori pe Instagram.

”Sunt mândră și fericită să pot reprezenta România”

Cadet: ”Este o onoare foarte mare să știm că acest velier acum 50 de ani a participat și a fost exact în același loc, în aceeași formă și structură".

Cadetă: ”A fost incredibil, nu mă așteptam niciodată să ajung aici".

Cadetă: ”Parada velierelor a fost foarte frumoasă, sunt mândră și fericită să pot reprezenta România pe alt continent al lumii".

Parada velierelor de la New York a fost momentul culminant al marșului de instrucție care durează în total 5 luni. Înapoi spre casă, bricul va face escale în Boston, Lisabona, Malaga și Istanbul.