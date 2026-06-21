Bricul Mircea, flancat de avioane de luptă ale Marinei Americane. ”Simbolizează ceva măreț”

Spectaculoasa imagine a fost prezentată de Ambasada României la Washington, care îi invită pe americani și românii de peste Ocean să viziteze velierul Marinei Militare Române.

Avioane ale US Navy Blue Angels, escadrila de zboruri demonstrative a Marinei Americane, au zburat deasupra Bricului Mircea, celebra navă școală românească, aflată zilele acestea în Statele Unite.

”Un moment remarcabil surprins într-un singur cadru: silueta mândră a lui N.S. Mircea, legendara navă de antrenament a României care navighează în Norfolk, sub precizia și puterea US Navy Blue Angels.

Această imagine este mai mult decât o afișare impresionantă de excelență maritimă și aeriană. Este o întâlnire de patrimoniu și capacitate modernă, a generațiilor de marinari și aviatori dedicați serviciului, profesionalismului și apărării valorilor comune.

Împreună, ei simbolizează ceva mai măreț decât ei înșiși: prietenia durabilă dintre România și Statele Unite, puterea legăturii transatlantice și angajamentul nostru comun față de securitate, libertate și pace.

Vizitatorii sunt așteptați la bordul N.S. Mircea la Waterside Marina, Norfolk, Virginia:

Duminică, 21 iunie | 13:00 – 20:00

Luni, 22 iunie | 12:00 – 18:00”, se arată în postarea Ambasadei României.

Voiaj istoric în SUA

Bricul Mircea a traversat Atlanticul într-un voiaj istoric către SUA, după 17 ani în care a navigat doar în Marea Neagră și în Mediterana.

Nava școală a Marinei Române a străbătut trei continente ca să ajungă pe 4 iulie la New York, unde va defila la ceremonia dedicată aniversării a 250 de ani de independență a Americii.

Bricul Mircea împlinește anul acesta 87 de ani. Este nava școală a Academiei Navale din Constanța și a mai traversat Atlanticul de patru ori. Velierul va reveni în Portul Militar Constanța în luna septembrie.